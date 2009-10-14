İpekçi ve nişanlısının balık keyfi

Yaz aylarında, Sivaslı grafiker Ender Polat ile nişanlanan ünlü modacı Cemil İpekçi, İzmir'deki Deniz Restoran'da birlikte balık yerken görüntülendi.



İş nedeni ile İzmir'e gelen ve nişanlısını bir dakika olsun yanından ayırmayan Cemil İpekçi, akşam yemeğini İzmirli arkadaşları ile birlikte yedi.



Deniz Restoran'da kalabalık olan masada nişanlısı Ender Polat ile yan yana oturan Cemil İpekçi, için özel bir mönü hazırlandı. İzmir'e özel balık keyfi yapan nişanlı çift, dostlarıyla keyifli bir akşam geçirdi.