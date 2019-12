İpek Yolu'nda yarışacak kısa filmler belli oldu

Kısa film üretimini özendirerek, gelişimine katkı sağlamak ve kısa film çeken sinemacıları desteklemek için geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve 450’ye yakın başvurusu ile bir rekora imza attığı ‘Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’ ve ‘Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’ bu yıl da devam ediyor.



Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışmaları’nın diğer kısa film yarışmalarından ayrılan özelliği, hikâyelerini diyaloglarla anlatmak yerine, sinemanın görsel gücünü kullanarak anlatan ‘Diyalogsuz’ filmleri yarıştırıyor olması.



Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda 10 film ‘Altın Karagöz Ödülü’ için yarışacak. Birinci gelen kısa filmin sahibi Altın Karagöz Ödülü’nün yanı sıra 8.000 YTL Para Ödülü’nü almaya hak kazanacak.



Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda ise toplamda 12 film ‘Altın Karagöz Ödülü’ için yarışacak. Birinci gelen kısa filmin sahibi Altın Karagöz Ödülü’nün yanı sıra ‘8.000 Amerikan doları Para Ödülü’nü almaya hak kazanacak.



SİYAD Üyesi Fırat Yücel, yönetmen İnan Temelkuran ve festivalin danışma kurulu üyesi Ali Sönmez’den oluşan Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması ön seçici kurulu ulusal ve uluslararası kategorilerinde başvuru yapan 138 film arasından yarışmaya katılacak ulusal kategoride 10, uluslararası kategoride 12 filmi belirledi.



Gazeteci ve belgesel film yönetmeni Emel Çelebi, sinemaya yönetmen yardımcısı ve yapımcı olarak uzun yıllar emek veren Leyla Özalp ve geçtiğimiz yıl festivale Uluslararası Yarışma Bölümü’nde gösterilen “Diriler ve Ölüler/Zıvı I Mrtvi” filmi ile konuk olan Hırvat yönetmen Kristijana Milica isimlerinden oluşan jürinin belirleyeceği Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda yarışacak olan filmler şunlar :



1. Açık Rüya / Lucid Dreaming - Gökhan Atakan/Türkiye/2008/5'

2. Aklımın Odaları / Mind Games - Can Fakıoğlu/Türkiye/2008/9'

3. ID - Simge Gökbayrak/Türkiye/2008/5'

4. Ölüler / The Dead - Ahmet Turgul/Türkiye/2008/20'

5. Razor - Hemi Behmioras/Türkiye/2008/8'

6. Siyah Beyaz / Black White - Kemal Tezcan/Türkiye/2008/5'

7. Tavşan Tavşan / Rabbit Rabbit - Burak Kent, Münire Özdemir/Türkiye/2008/9'

8. Tek Notalık Adam / The One Note Man - Dağhan Celayir/Türkiye/2008/14'

9. Utanç / Shame - Hasan Gündür/Türkiye/2008/6'

10. Yabancı / The Stranger - Can Oral/Türkiye/2007/5'



San Sebastian Film Festivali’nde son filmi “Pandora’nın Kutusu” ile Altın İstiridye Ödülü’nün sahibi olan yönetmen Yeşim Ustaoğlu, festivalin “İpek Yolu Üzerinden: Bosna Hersek” bölümünde gösterilecek olan ‘Kar/Snow’ filminin yönetmeni Aida Begic ve Portekiz Kısa Film Ajansı’nın düzenlediği Curtas Vila do Conde Uluslararası Film Festivali yöneticilerden biri olan Dario Oliviera isimlerinden oluşan jürinin belirleyeceği Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda yarışacak olan filmler ise şunlar :



1. Bir Başka Akşam / Another Evening Goes By - B. Sangeeth Kumar/Hindistan/5'

2. Bekleyiş / The Waiting - Emine Emel Balcı/Türkiye/2008/14'

3. Kör Adamın Gözü / Blind Man's Eye - Matthew Talbot-Kelly/İrlanda/2007/6'

4. Acımasızlık / Masire Sarde Khon / Cold Blood - Amir Mehran/İran/8'

5. Ödev / Le devoir / Homework - Ariane Lippens/Belçika/2007/7'

6. İki Metre / Dos Metros - Javier Mrad, Javier Salaza, Eduardo Maraqqi/Arjantin/ 2008/6'

7. Bugün Burada Değilim / Hoy No Estoy / I'm not Here Today - Gustavo Taretto/ Arjantin/2007/8'

8. Lacivert Oda / Indigo Tuba / Indigo Room - Anu Aun/Estonya/2007/18'

9. Noroutine - Jürate Samulionyte/Litvanya/2007/15'

10. Kırmızı Top / The Red Ball - Alan Holly/İrlanda/2007/3'

11. Zoom de Temps - Magne Petterson/Norveç/2008/8'

12. Sekans 01 - Plan 02 / Sequence 01 - Plan 02 - Remi Durin/Belçika/2007/8'



Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışmaları’nda jürilerin değerlendirmesi sonucu ödüle değer bulunan tüm genç sinemacılara ödülleri, festivalin son günü 4 Aralık 2008 Perşembe gecesi, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Festival Kapanış Töreni’nde verilecek.