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'İpek Yolu'nda giden TIR yandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'ne bağlı Çığır Köyü yakınlarından geçen İpek Yolu'nda bir TIR hareket halindeyken alev alarak yandı

18 Kasım 2017 15:49

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil İlçesi\'ne bağlı Çığır Köyü yakınlarından geçen İpek Yolu\'nda bir TIR hareket halindeyken alev alarak yandı. TIR, şoförü yanan araçtan son anda inerek yanmaktan kurtulurken, İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü TIR kullanılamaz hale geldi.
İdil\'e bağlı Çığır Köyü yakınlarından geçen \'İpek Yolu\'nda dün gece giden bir TIR\'dan dumanlar yükseldi. Alevler, sürücü ve plakası öğrenilemeyen TIR\'ı bir anda kapladı. Sürücü TIR\'dan son anda inerek yanmaktan kurtulurken, sevk edilen itfaiye ekipleri alev alan TIR\'a müdahale etti. İtfaiye ekiplerin söndürdüğü TIR kullanılamaz hale gelirken, İpek yolunun tek şeridi yaklaşık 2 saat kapatılarak trafik tek şeritten sağlandı. 

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