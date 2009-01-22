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Yaşam

İpek Tohumcu'dan çocuklar için defile

İpek Tohumcu’nun, geliri ‘Spina Bifida’ hastalığını önlemek için kullanılacak olan 2009 yaz koleksiyonu tanıtıldı.

22 Ocak 2009 02:00

İpek Tohumcu’nun, geliri ‘Spina Bifida’ hastalığını önlemek ve bilinçlendirmek için kullanılacak olan 2009 yaz koleksiyonu tanıtıldı.

İpek Tohumcu'dan çocuklar için defile - FOTOGALERİ

Defile videosu için tıklayın...

İpek Tohumcu’nun koleksiyonunun sunulduğu defile, hamilelik dönemindeki folik asit eksikliğinden kaynaklanan ve bebeklerde görülen bir omurga hastalığı olan ‘Spina Bifida’ hakkında komuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı. Uluslar arası bir kadın kuruluşu olan Inner Wheel tarafından Sait Halim Paşa yalısında gerçekleştirilen defilenin tüm geliri Türkiye’de hastalıkla ilgili bilinçlendirme ve önleme çalışmalarında kullanılacak.

Ece Gürsel, Simge Tertemiz ve 2008 Miss Globe 1.si Almeda Abazi’nin de içlerinde bulunduğu 22 kişilik manken kadrosu, hastalığa gelir sağlamak amacıyla podyumda yer alarak bu organizasyona destek verdiler. Defilede İpek Tohumcu Amerikan ve Avrupa modern tarzı ile geçmişimizden gelen Osmanlı kültürümüzü yorumlayarak, tasarımda bir füzyon gerçekleştiriyor. Tüm desenler özgün çizimler olup, floral (çiçek) motifleri ve Osmanlı kültürünün modern yorumları olarak ön plana çıkıyor.

Organizasyonda yer alan Inner Wheel 242. Bölge Başkanı Cihan Ayşe Alkış ‘ Hastalığı tanıtmanın kendileri için büyük önem taşıdığını’ söyleyerek ‘Bu projeyi dönem projesi olarak seçtiklerini ve hastalığın kamuoyuna tanıtılması ve bilinçlendirilme çalışmalarını tüm Türkiye çapında gerçekleştireceklerini’ belirtti.

Spina Bifida

Spina Bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. Hamileliğin ilk 16-28. günlerinde hastalık anne karnında oluşur. Ülkemizde ne çok görülen hastalıklardan birisidir. Bebek, Spina Bifida’lı doğmuşsa omurilik kapanmış demektir. Bebek sırtında bir açıklıkla doğmuştur. Bu da sinirlerle beyin arasında düzgün bir bağlantı olmadığı anlamına gelmekte, böylece değişik derecelerde felçler ortaya çıkar.

Eğer hamilelik döneminde omurilik tüpünün kapanmasına yardımcı olan folik asit eksikliği varsa bebek, Spina Bifida hastalığı ile doğabilir.





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