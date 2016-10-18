İpek Soylu-Xinyun Han ikilisi Çin'de çeyrek finalde

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu-Xinyun Han çifti, ilk turda Çinli Xinyu Gao-Fang Ying Xun ikilisiyle karşılaştı.
Soylu-Han çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
İpek Soylu ve Xinyun Han çifti çeyrek finalde, Kai-Chen Chang/Nina Stojanovic ile Ziyue Sun/MingJun Zhou çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.