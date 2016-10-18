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Spor

İpek Soylu-Xinyun Han ikilisi Çin'de çeyrek finalde

Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, çeyrek finale yükseldi

18 Ekim 2016 13:10

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Suzhou Açık Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu-Xinyun Han çifti, ilk turda Çinli Xinyu Gao-Fang Ying Xun ikilisiyle karşılaştı.

Soylu-Han çifti, Çinli rakipleri karşısında ilk seti 6-3 önde tamamladı. İkinci sette rakiplerine oyun vermeyen ikili, bu seti de 6-0 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

İpek Soylu ve Xinyun Han çifti çeyrek finalde, Kai-Chen Chang/Nina Stojanovic ile Ziyue Sun/MingJun Zhou çiftler karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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İpek SoyluSuzhou Açık Tenis Turnuvası Xinyun Han

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