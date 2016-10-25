İpek Soylu Çin'de ikinci turda

ITF tarafından düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, Taylandlı rakibi Lertpitaksinchai'yi yenerek teklerde ikinci tura yükseldi.

Çin'in Liuzhou kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, Taylandlı tenisçi Nicha Lertpitaksinchai ile karşılaşan Soylu, 6-2 ve 6-3'lük iki setin sonunda rakibini 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

İpek Soylu, 50 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci turunda, Rus Veronika Kudermetova ile Çinli Xinyu Gao karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.