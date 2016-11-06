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Spor

İpek Soylu çiftlerde şampiyon

İpek Soylu BNP Paribas İstanbul Cup ve Taşkent Açık'tan sonra kariyerinin üçüncü WTA çiftler turnuvası şampiyonluğunu elde etti

06 Kasım 2016 20:12

İpek Soylu ile takım arkadaşı Xu Yifan, Yang Zhaoxuan-You Xiaodi çiftini 2-1 mağlup ederek WTA Elite Trophy'de şampiyonluğa ulaştı.

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çiftler finalinde, 2 numaralı seribaşı İpek Soylu ile Xu Yifan, ev sahibi ülkeden 6 numaralı seribaşı Yang Zhaoxuan-You Xiaodi ikilisiyle karşılaştı.

İlk seti 6-4 İpek-Xu, 2. seti de 6-3 Yang-You çifti kazanınca maçın galibini belirlemek için "tie break" setine gidildi. Seti 10-7, 1 saat 27 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazanan İpek-Xu çifti şampiyonluğa uzandı.

20 yaşındaki İpek böylece 2016'da, TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve Taşkent Açık'tan sonra kariyerinin üçüncü WTA çiftler turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

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İpek SoyluşampiyonXu YifanYang ZhaoxuanYou Xiaodi

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