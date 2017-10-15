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Spor

İpek Öz’den ilk tekler şampiyonluğu

Milli tenisçi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini Antalya'da düzenlenen turnuvada elde etti

15 Ekim 2017 21:00

Türkiye Tenis Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre Manavgat'ta düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında hafta boyunca sadece tek set kaybeden ve ilk 3 sıradaki seribaşlarını deviren 18 yaşındaki İpek Öz, kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazandı.

Sırasıyla Çek, Belçikalı, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini geçerek ulaştığı finalde Rumen Ilona Georgiana Ghioroaie ile karşılaşan İpek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek, finalde mutlu sona ulaştı.

Teklerde ilk şampiyonluğuna ulaşan İpek'in, kariyerinde iki çiftler birinciliği bulunuyor.

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