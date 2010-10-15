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Yaşam

İPEK DEMİRYOLU'NA ÇİN KREDİSİ ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 13:20

-İPEK DEMİRYOLU'NA ÇİN KREDİSİ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, geçen hafta imzalanan anlaşma çerçevesinde Çin'in, Türk-Çin firmalarca ortak yapılmak üzere Edirne-Kars arasında hızlı tren hatlarından oluşacak İpek Demiryolu inşası için kredi vereceğini, bu hat üzerinde Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan, Erzincan-Trabzon, Sivas-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Eskişehir-Antalya ve Konya-Antalya arasında hızlı tren yapımının hedeflendiğini belirtti. Türkiye'nin 2023 yılına kadar 6 bin kilometre hızlı, 4 bin kilometre de konvansiyonel demiryolu hattı hedefine bu anlaşma sayesinde emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Karaman, bu hedefe ulaşılması için 45 milyar dolar gerektiğini, anlaşma çerçevesinde Çin'in bunun 28 milyar dolarlık kısmının finansını sağlayacağını kaydetti. Çin'in, ülke içinde ve dışında yıllık 2 bin kilometre hızlı tren yapmayı hedeflediğini anlatan Karaman, amaçları doğrultusunda Libya, Cezayir ve ABD'deki bir çok projeyi yürüttüklerini de belirtti. Karaman, imzalanan anlaşmayla iki ülkenin demiryolu yapımında stratejik ortaklık yapacağını, Çin-Türk ortak firmalarının Türkiye'de ve yurtdışında yüksek hızlı tren yapımında işbirliğine gideceğini ifade etti.  Çin'in, Türk-Çin ortak firmalarca yapılmak üzere Türkiye'de Edirne-Kars arasında İpek Demiryolu'nun inşa edilmesine kredi vereceğini, bu kredinin uzun vadede geri ödenebileceğini bildiren Karaman, Çinliler'in bu hat üzerinde Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan, Erzincan-Trabzon, Sivas-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Eskişehir-Antalya ve Konya-Antalya arasında hızlı tren yapmayı amaçladıklarını söyledi. Süleyman Karaman, Çinlilerle yapılacak İpek Demiryolu Projesindeki hatlarda kullanılacak hızlı trenlerin Sivas'a kadar 250 kilometre, Sivas-Kars arasında ise 180-250 kilometre arasında hız yapabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

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