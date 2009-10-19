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Politika

İP'den Egemen Bağış hakkında suç duyurusu

19 Ekim 2009 16:55

İşçi Partisi (İP), Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında, ''TBMM AB Uyum Komisyonu'nda, muhalefet partileri hakkında sarf ettiği sözlerle, yargı görevini yapanları etkilediği, hakaret ve iftirada bulunduğu'' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.
     İP Genel Başkan Yardımcısı avukat Ceyhan Mumcu ve beraberindeki partililer, Ankara Adalet Sarayı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
     Mumcu, ''Egemen Bağış'ın 15 Ekim'de, AB'nin Türkiye hakkında yayımladığı ilerleme raporunun, TBMM AB Uyum Komisyonu'nda ele alınışı sırasında, muhalefet partilerine yönelik bir takım sözler sarf ettiğini, konuşmasında ayrıca, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'i, çetelerle iç içe ve ele ele olmakla suçladığını'' ileri sürdü.
     İP Genel Başkan Yardımcısı Mumcu, Aydınlık dergisinin genel merkezinin ve yöneticisinin evinin ''Ergenekon'' savcılarının talimatı ile bugün arandığını da söyledi.
     Ceyhan Mumcu, ''Aramanın sebebi, bu hafta Aydınlık dergisinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rauf Denktaş aleyhine yaptığı telefon konuşmalarının yayınlanmasıdır. Bu yayından dolayı, bunun bir 'Ergenekon' tertibi olduğu düşünülmüş ve buna göre bu arama yapılmaktadır'' dedi.
     Basın açıklamasının ardından, partililer, suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

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