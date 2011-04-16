-İP'DEN CHP'YE PERİNÇEK ÖNERİSİ İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - İşçi Partisi (İP) Genel Başkanvekili Mehmet Bedri Gültekin, ''CHP'nin listedeki 7. milletvekilinin yerine Doğu Perinçek Meclise girsin. Bu sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de kazancı olacaktır'' dedi. Gültekin, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İzmir'den bağımsız milletvekili adayı olmasının CHP'nin oylarını bölmeyeceğini ifade etti. Perinçek'in milletvekili seçilmesinin CHP'nin de yararına olacağını savunan Gültekin, şöyle devam etti: ''CHP 7 milletvekili yerine 6 milletvekili çıkarsın. 7. milletvekili Doğu Perinçek olsun. 7. milletvekili yerine Doğu Perinçek olsa ne olur, bunu CHP'lilere sormak lazım. Perinçek Meclise girdiği zaman sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de kazancı olacaktır.'' Gültekin, ''yeni CHP'' tanımı yapılmasına ilişkin soruya, ''Atatürk'ün o tam bağımsızlıkçı, halkçı, devrimci, devletçi ve laik CHP'sini beğenmeyip yeni bir CHP tanımı yapmaya kalkanlar, aslında o köklerden kopmayı savunmaktadır. Onu da CHP üyelerine ve CHP'yi destekleyenlere sormak lazım'' yanıtını verdi.