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Dünya

IPCC en güncel ve kapsamlı iklim krizi raporunu yayımlayacak; krizde insan faktörü vurgulanacak

09 Ağustos 2021 09:04

İklim krizinin boyutlarını gözler önüne seren en kapsamlı rapor Hükümetlerararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) çalışması bugün yayımlanacak. İklim krizinde gelinen noktayı inceleyen raporda 14 bin bilim makalesinden faydalanıldı.

IPCC'nin 2013'ten sonraki ilk raporu olan çalışmada, küresel ısınmanın olası etkilerinin en güncel değerlendirilmesi yapılacak. Raporda aşırı hava olaylarıyla iklim krizi arasındaki bağlantının incelenmesinin yanı sıra insan faktörüne bir önceki rapordan daha çok ağırlık verildiği belirtildi.

2013'ten  bu yana aşırı sıcaklar, orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele edilen dünyada krizin boyutlarına ilişkin algılar da değişti.

Leeds Üniversitesi'nden iklim değişikliği uzmanı Prof. Piers Forster, raporla ilgili yaptığı açıklamada "Raporda dünya olarak gittiğimiz yönle ilgili kötü haber görecekseniz ancak arada olumluluk kırıntıları da olacak. Bunların, iklim değişikliği müzakereleri için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Forster, olumlu yanlardan birinin, hâlâ küresel ısınmayı 1.5 derece altında tutma şansının sürmesi olduğunu söyledi.

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Birleşmiş Milletlerin iki örgütü Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kuruldu.

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