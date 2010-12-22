T24 LogoT24 Logo
Yaşam

iPad'ler 9 ay sonra resmen Türkiye'de

Apple’ın 2010 yılının teknoloji pazarına damgasını vuran tablet bilgisayarı iPad, Türkiye’de de nihayet satışa çıkıyor.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Apple’ın 2010 yılının teknoloji pazarına damgasını vuran tablet bilgisayarı iPad, Türkiye’de de nihayet satışa çıkıyor.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya pazarında yaklaşık 9 ay önce (Nisan 2010) satışa çıkan iPad, Apple’ın Türkiye distribütörü Bilkom ile 25 Aralık Cumartesi günü Türkiye piyasasına da resmen giriyor.

Dünyada piyasaya çıktığı ilk 3 ayda 4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve geçtiğimiz temmuz ayında stoklarla sınırlı olarak Migros raflarına 2 bin 290 liradan giren iPad’in, Koç Grubu şirketi Bilkom ile birlikte resmi satışına başlanıyor. Bu hafta sonu Bilkom’a bağlı Apple mağazalarında meraklılarıyla buluşması beklenen iPad’in Wi- Fi’lı modelinin 1000 TL, 3G’li modelinin ise 1500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.


Dünya 2'si için sıraya girdi

9.7 inçlik dokunmatik ekranı bulunan iPad’in, şarjı yaklaşık 10 saatlik kullanıma yetiyor. 24.2 cm yüksekliğine, 18.9 cm genişliğe ve 1.3 cm’lik kalınlığa sahip olan cihaz ile Türkiye 9 ay gecikmeli tanışmaya hazırlanırken, dünya şimdiden yenisini beklemeye başladı. 2011’in ilk aylarında gün yüzüne çıkması beklenen iPad 2’nin daha ince ve hafif olmasının yanında, görüntülü görüşmeye de imkân vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24