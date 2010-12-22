iPad'ler 9 ay sonra resmen Türkiye'de

T24 - Apple’ın 2010 yılının teknoloji pazarına damgasını vuran tablet bilgisayarı iPad, Türkiye’de de nihayet satışa çıkıyor.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya pazarında yaklaşık 9 ay önce (Nisan 2010) satışa çıkan iPad, Apple’ın Türkiye distribütörü Bilkom ile 25 Aralık Cumartesi günü Türkiye piyasasına da resmen giriyor.

Dünyada piyasaya çıktığı ilk 3 ayda 4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve geçtiğimiz temmuz ayında stoklarla sınırlı olarak Migros raflarına 2 bin 290 liradan giren iPad’in, Koç Grubu şirketi Bilkom ile birlikte resmi satışına başlanıyor. Bu hafta sonu Bilkom’a bağlı Apple mağazalarında meraklılarıyla buluşması beklenen iPad’in Wi- Fi’lı modelinin 1000 TL, 3G’li modelinin ise 1500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.



Dünya 2'si için sıraya girdi

9.7 inçlik dokunmatik ekranı bulunan iPad’in, şarjı yaklaşık 10 saatlik kullanıma yetiyor. 24.2 cm yüksekliğine, 18.9 cm genişliğe ve 1.3 cm’lik kalınlığa sahip olan cihaz ile Türkiye 9 ay gecikmeli tanışmaya hazırlanırken, dünya şimdiden yenisini beklemeye başladı. 2011’in ilk aylarında gün yüzüne çıkması beklenen iPad 2’nin daha ince ve hafif olmasının yanında, görüntülü görüşmeye de imkân vermesi bekleniyor.



