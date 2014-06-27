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Bilim / Teknoloji

iPad şimdi de seks oyuncağı oldu!

Yetişkinler için ürünler satan bir firma, iPad uyumlu seks oyuncağı üretti

27 Haziran 2014 17:50

İlker Koçaş

Pek çoğumuz için akıllı telefonlar ve tabletler hayatımızın değişmezi. Yetişkinler için seks oyuncakları üreten Fleshlight şirketi insanların tabletleriyle olan ilişkisini bir adım öteye götürdü ve aynı zamanda tablet kılıfı olan bir seks oyuncağı üretti.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, firma, tablet kılıfı olan ve aynı zamanda yapay vajina olan bir ürünü piyasaya sürdü.

Şu an için sadece Apple’ın tableti iPad için kullanılıbilecek olan seks oyuncağının fiyatı 20 sterlin (70 TL).

Şirketin yeni ürünüyle ilgili yayınladığı reklam: 

 

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