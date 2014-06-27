iPad şimdi de seks oyuncağı oldu!

Pek çoğumuz için akıllı telefonlar ve tabletler hayatımızın değişmezi. Yetişkinler için seks oyuncakları üreten Fleshlight şirketi insanların tabletleriyle olan ilişkisini bir adım öteye götürdü ve aynı zamanda tablet kılıfı olan bir seks oyuncağı üretti.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, firma, tablet kılıfı olan ve aynı zamanda yapay vajina olan bir ürünü piyasaya sürdü.

Şu an için sadece Apple’ın tableti iPad için kullanılıbilecek olan seks oyuncağının fiyatı 20 sterlin (70 TL).

Şirketin yeni ürünüyle ilgili yayınladığı reklam: