-Ipad'i parçaladı Izec'i üretti SAKARYA (A.A) - 15.11.2011 - Sakarya'da incelediği tablet bilgisayardan yola çıkan elektrik elektronik mühendisi, dizaynı, anakartı ve yazılımı kendisine ait olan tablet bilgisayar geliştirdi. Hendek ilçesindeki bir klima fabrikasının Ar-Ge bölümünde çalışan Elektrik Elektronik Mühendisi Ufuk Tezcan (31), Apple firmasının geliştirdiği ''Ipad'' adlı tablet bilgisayarı merak ederek parçaladı. Parçaladığı tablet bilgisayardan yola çıkarak bir araya getirdiği bilgisayar parçalarıyla ilk tabletini üreten Tezcan, büyük oranda yerli bir ürün geliştirmek için çalışmalara başladı. Kısa süren Ar-Ge sürecinin ardından anakartı, yazılımı ve dizaynı kendisine ait olan bir tablet bilgisayar geliştiren Tezcan, seri üretime geçmek için KOSGEB'ten 500 bin liralık Ar-Ge inovasyon desteği aldı. Yer çekimi kuramının mucidi Isaac Newton'un adından esinlenerek ''Izec'' adını verdiği tablet bilgisayarların üretimine geçen Tezcan, piyasadaki benzerlerinin yarı fiyatına sattığı ürünlerle aylık 700 adetlik üretim kapasitesine ulaştı. Tezcan, üretimini geliştirmek için KOSGEB'ten 1 milyon liralık kredi bekliyor. Tezcan, 2001'de Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu, 4 yıl boyunca Hendek ilçesindeki bir klima fabrikasının Ar-Ge bölümünde çalışmaya başladığını söyledi. Fabrikadaki 4 yıllık çalışmasının ardından Apple firmasının piyasaya çıkardığı bir tablet bilgisayarı merak ederek parçaladığını kaydeden Tezcan, ''Tabletin içinde ne var ne yok derken bu işe girdik açıkçası. 'Netbook'u tablete çevirebilir miyiz?' diye çalıştık. Toplama parçalarla tablet bilgisayar geliştirdim. İlk ürünü piyasadan aldığımız parçalarla yaptım. Bu ürünü de belirli fiyatlarla satmaya başladık. Daha sonra yazılımı, anakartı ve dizaynı bana ait olan bir tablet bilgisayar geliştirdim'' dedi. Türkiye'deki bilgisayar üreticilerinin hazır parçalarla bilgisayar ürettiklerini iddia eden Tezcan, bu nedenle Türkiye'deki üreticilerin tablet bilgisayar sektörüne girmediklerini öne sürdü. Geliştirdiği tablet bilgisayarda android tabanlı yazılım kullandığını kaydeden Tezcan, ''Android sistem bilgisayar mantığını çökertti ve yeni bir mantık oluşturdu. 'Harddiski oradan, işlemciyi belirli bir firmadan' şeklindeki tekelleri kırdı. O yüzden de fiyatı dörtte biri fiyatına geliyor. Bilinen yazılımın ürününü aldığınızda 4 katı fiyatına alıyorsunuz'' diye konuştu. Tezcan, ürettiği tablet bilgisayarda kullanılan yazılımı, plastik aksamı ve anakartı kendisinin geliştirdiğini belirterek, işlemci, sanal bellek, harddisk, kamera ve dokunmatik ekranı belirli üreticilerden temin ettiklerini belirtti. -Fiyat düşük, özellikler üstün- Tasarımını yaptıkları anakartı İstanbul'da, plastik aksamı Sakarya'da ürettirdiklerini bildiren Tezcan, Adapazarı'ndaki tesiste ürünlerin montajını, yazılım yüklemelerini ve testlerini yaptıklarını söyledi. Tablet bilgisayarın kullanıcıları birçok yeni teknolojiyle tanıştırdığını ifade eden Tezcan, şöyle konuştu: ''Ürünlerimiz 7 ve 10 inç boyutlarında. Tüketicilerin talebine göre farklı özellikler ekleyebiliyoruz. Ürünlerimizde navigasyon, kablosuz internet, 2 USB, 1 kulaklık, 1 HDMI çıkışı, mikrofon girişi ve 2 megapiksellik entegre kamera bulunuyor. Piyasadaki aynı ürünün fiyatı 700 lira, bizim 7 inç boyutundaki ürünümüz ise 200 liradan 400 liraya kadar değişiyor. Piyasadaki ürünlerin standart hafızaları 4 GB ama biz ürünlerimize 8 GB'lık hafıza koyduk. Bu ürünlerin işlemci hızı da 800 Mhz. Ayrıca, piyasadaki ürünlerin şarjı 4 saat gidiyor, ürünlerimizin şarjı ise 8 saat dayanıyor. Ekran Güney Kore'den, pili de Çin'den geliyor. Çoklu dokunmatik ekrana sahip. Ürünümüze Isaac Newton'dan esinlendiğimiz için 'Izec' adını verdik. Uluslararası pazarlara satarız diye, uluslararası kabul görebilecek bir isim üzerinde çalıştık. Ayda 600-700 adet tablet üretiyoruz.'' Tezcan, CEBIT Bilişim Fuarı'na da katıldıklarını belirterek, Arap iş adamlarıyla ihracat konusundaki görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.