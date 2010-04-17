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Yaşam

iPad türkiye'ye gelmeden satılıyor

ABD'de piyasaya çıktığı günden itibaren yoğun ilgi gören iPAD, Türkiye'de henüz piyasaya sürülmemişken, internetteki satış sitelerinden alıcı buluyor.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'de piyasaya çıktığı günden itibaren yoğun ilgi gören iPAD, Türkiye'de henüz piyasaya sürülmemişken, internetteki satış sitelerinden alıcı buluyor.
     
Amerikan teknoloji üreticisi Apple tarafından üretilen ve 3 Nisan Cumartesi günü satışa sunulan iPAD, ABD'de piyasaya çıktığı ilk gün 300 bin adetten fazla sattı. ABD'de teknoloji tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ürün, iç piyasada gördüğü talep nedeniyle henüz diğer ülkelerde satışa sunulmadı.
    
Bunun üzerine, Wifi veya 3G mobil telefon ağı aracılığıyla internet erişimi sağlayabilen, elektronik postaları gönderme ve okuma, fotoğraf ve video izleyebilme, ayrıca video oyun oynayabilme imkanı tanıyan iPAD ile tanışmak isteyen teknoloji meraklıları ise farklı yollar aramaya başladı.
    
Türkiye'de de merakla beklenen yeni ürüne bir an önce sahip olmak isteyen Türk kullanıcılar da internetteki satış siteleri üzerinden iPAD sahibi olma yöntemini kullanıyor.
    
ABD'de özelliklerine göre 499 ile 829 dolar arasında satılan iPAD, internetteki satış sitelerinde bin 200 liradan 2 bin liraya kadar satışa sunuluyor.
    
''Tüm dünya ile aynı zamanda elinizde'' sloganı internet ortamında pazarlanan ürünün satışı konusunda ''tüm illere gönderilebildiği'' ve en uygun fiyat'' açıklamaları yer alıyor.


 

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