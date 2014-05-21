iPad Pro'dan ilk sızıntı fotoğraf yayınlandı

Çin'in teknolojik ürünlerin sızıntılarına ilişkin görüntüleri ile tanınan popüler sosyal ağı Weibo, bu kez Apple'ın üzerinde çalıştığını iddia ettiği iPad Pro'dan görüntüler ortaya çıkardı.

İddiaya göre iPad Pro, 13 inç'lik boyutuyla şu anki iPad'den birkaç inç daha büyük olacak. Sızan görüntüde ise iPad Pro'nun içi boş kasası görünüyor. Gövdeyi tutan elin ve iPad logosunun boyutuyla karşılaştırdığımızda iPad Pro'nun gerçekten de bildiğimiz iPad'den büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı kaynak, iPhone 6'ya ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı da paylaştı. Aşağıda görebileceğiniz bu fotoğraf, iPhone 5S'den biraz daha büyük ve daha kavisli görünüyor. iPad Pro gibi, iPhone 6'nın en az bir sürümünün şu anki iPhone'dan büyük olması bekleniyor.

Analistler ise daha büyük bir iPad'in 2015'ten önce gelmeyeceğini düşünüyorlar. Bir süre önce ortaya çıkan bir dedikodu ise Apple'ın iOS 8'de iPad ekranını ikiye bölmeye izin vereceği yönündeydi.

Steve Jobs istemiyordu

Apple'ın efsane patronu Steve Jobs'ın iPad'lerin ne küçük ne de büyük olmasını istemediği ve 9.7 inç'lik standart ekranın iPad'ler için yeterli olduğunu savunduğu biliniyor. Ancak değişen trendler Apple'ın farklı ölçeklerde iPad yapmasını zorunlu kıldı.

İşte o fotoğraf: