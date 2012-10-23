Apple'ın yeni ürünleri için merakla beklenen tanıtım gecesi başladı!

Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı. Tanıtılan ilk ürün 13 inç'lik retina ekranlı yeni Macbook Pro oldu.

Apple'ın CEO'su Tim Cook sahneye çıktı. 200 milyon iOS 6 kullanıcısının bulunduğunu söyleyerek söze başlayan Cook, mesajlaşma servisi iMessage'a da değindi ve geçen yıl 300 milyar mesajın (saniyede 28 binj mesaj) iMessage aracılıyla gönderildiğine dikkat çekti.

700 bin uygulama var

Game Center (Oyun merkezi) altında 160 milyon oyuncunun her gün oyunlara girdiğini ve yeni skorlar kaydettiğini dile getiren Cook, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uygulama mağazamız App Store'da uygulama sayısı 700 bini geçti ve bu sayı artmaya devam ediyor."

Uygulamalar 35 milyar kez indirildi

iPad için geliştirilen uygulama sayısının 275 bini bulduğunu kaydeden Cook, bugüne dek 35 milyar kez App Store üzerinden uygulama indirildiğine dikkat çekti.

400 milyon kitap

Apple kullanıcılarının 400 milyondan fazla kitabı indirdiğini dile getiren Cook, iBooks üzerinde 1,5 milyonun üzerinde kitap yer aldığına dikkat çekti.

İşte yeni MAC

Son 6 aydır Mac'lerin PC'leri geride bıraktığını söyleyen Cook, müşteri memnuniyeti söz konusu olduğunda bir numara olarak gösterildiklerini belirtti.

Cook'un ardından Phil Schiller sahneye çıktı

Yeni Macbook'tan bahseden Schiller, artık Mc'in yüzde 20 daha ince bir tasarıma sahip olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu özelliğiyle en hafif MacBook Pro olma özeliğine sahip. Ekrandaki piksel sayısı da 4 katına çıktı." Kısacası 15 inç'ten sonra 13 inç'lik Macbook Pro'lara retina ekran gelmiş oldu. Cihazın fiyatı ise 1699 dolardan başlıyor. Yeni MacBook Pro'nun özellikleri ise şöyle: 2.5 GHz çift çekirdek i5 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB flaş hafıza.