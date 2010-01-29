iPad gerçekten 'devrim' mi?

T24 - Apple’ın ‘devrim’ diye tanıttığı tablet bilgisayar iPad, teknoloji dünyasını ikiye böldü. Eleştirenler “Bu iri bir iPhone’dan başka bir şey değil, üstelik cebe girmiyor” diyor. Savunucuları “Bu gazeteciliği kurtaracak bir buluş, geleceğin bilgisayarı...”



Vatan gazetesinin haberine göre Apple'ın son harikası iPad, teknoloji dünyasını böldü.



Teknoloji dünyasının aylardır soluğunu tutarak beklediği Apple’ın çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı iPad önceki gün görücüye çıktı. Ancak bazı teknoloji tutkunları ve eleştirmenler hayal kırıklığı yaşadı. İki ay sonra tüm dünyada piyasaya çıkacak olan iPad hakkında teknoloji bloglarında çıkan yorumlarda ürünün USB ve kamerası olmayışı, çoklu uygulama çalıştırmayışı, telefon özelliği bulunmayışı ve Flash uygulamalarını desteklememesi en çok eleştirilen konular oldu. Yorumlar ise acımasız. Ünlü blog Mashable’da, “iPad fenomen yaratamayacak. Bu büyük bir iPhone’dan başka bir şey değil” dendi. Los Angeles Times’ın teknoloji editörü Michael Hiltzik de, “iPod’a benziyor ancak cebinize giremiyor” yorumunu yaptı. Ancak iPad’i yeterli bulanlar da var. İngiliz Guardian gazetesinin teknoloji yazarı Mercedes Bunz, iPad’i “gazeteciliği kurtaracak buluş” diye niteledi. Bunz’a göre, dijital kitap okuyucu özelliği olan iPad bu sayede basılı yayınların kolayca satın alınmasını ve okunmasını sağlayacak, geleceğin bilgisayarı olacak.



Özellikleri ve kusurlarıyla iPad



* Kalınlığı 13.4 mm



* Ağırlığı 680 gram



* Sanal klavye



* Köşeden köşeye 24.6 cm dokunmatik ekran.



* ABD’deki satış fiyatı bellek ve 3G özelliğine bağlı olarak 499 - 829 dolar arasında değişiyor.



iPad’in en çok eleştirilen yönleri



* Kamerası yok. 3G ve Wi-Fi özellikleri olsa da görüntülü konuşmadan mahrum bırakıyor.



* iPhone’da da olduğu gibi 2 program bir arada çalıştırılamıyor.



* USB portu ve sürükle bırak dosya yöntemi yok.



* Sanal klavyesi uzun süreli çalışmalar için rahat değil.



* Flash desteği yok. Tanıtım toplantısında bile Steve Jobs internete girdiğinde açtığı sitede Flash desteği gerektiren bölüm açılmadı.



* Dahili sabit belleği yok. En yüksek versiyonu bile 64 GB.



* GPS sadece 3G versiyonda olacak.