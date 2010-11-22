iPad gazetesi geliyor

T24- Medya devi Rupert Murdoch, yeni bir alanda daha en büyük söz sahibi olmaya adım atıyor. Murdoch'un sahibi olduğu 'News Corporation' şirketi ile tablet bilgisayar iPad'in üreticisi firması 'Apple', tablete özel ilk dijital gazeteyi kurmak için ortak oldu.





Rupert Murdoch ile Steve Jobs'un ortaklığı ile hayat bulacak gazeteye "The Daily" (Günlük) adı verildi. Tablet gazetesinin fiyatı ise haftalık 0.99 cent olacak.



iPad bilgisayar için özel olarak tasarlanan dijital gazete The Daily, bu ay sonundan itibaren iPad’lerden indirilebilecek, 2011 yılında ise günlük olarak yayımlanacak.





News Corp'un patronu Murdoch, The Daily'nin son yıllarda kendisini en çok heyecanlandıran proje olduğunu söyledi.



iPad kullanıcıları bu gazeteyi her gün bilgisayarlarına indirip okuyabilecek. Altyapısı gizlice kurulan New York merkezli gazete bir bilgisayar için hazırlanmış ilk gazete olacak. Yeni gazetenin basılı veya diğer bilgisayarlarca görüntülenebilen edisyonları da olmayacak.



Dağıtım ve basım masrafları olmayan ve içeriği 100 gazeteci tarafından hazırlanacak 62 sayfalık yeni gazetenin haftalık maliyeti ise 0.99 dolar olacak. Dijital medyayı daha aktif ve kazançlı hale getirmek için uzun zamandır azimli bir çalışma yürüttüğü bilinen 79 yaşındaki Murdoch’un, iPad gazetesi açılımıyla medyada yeni bir mücadele sahası oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. İlk dijital gazetenin genel yayın yönetiminin ise Murdoch’un yeni yıldızı New York Post editörü Jesse Angelo olacağı konuşuluyor.



Bu arada İngiliz Financial Times Gazetesi, bütün çalışanlarına iPad almaları için 480 dolarlık ikramiye verdi. İkramiye önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar kullanılmak üzere verildi. Böylece gazete çalışanları dilerlerse, iPad 2’nin çıkışını da bekleyebilecek.









