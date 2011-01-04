iPad dergileri 'tutmadı'

T24 - 2010′a damgasını vuran elektronik ürünlerden biri olan iPad, Rupert Murdoch ve Richard Branson gibi geleneksel medyanın önemli isimlerin de dikkatini çekmişti. Ancak görünen o ki iPad dergilerinde işler o kadar da iyi gitmiyor.

News Corporation CEO’su Murdoch’un 2011 Ocak ayında iPad’e öze bir dijital gazete çıkarmak üzere olduğu bilinirken, Virgin Group’un sahibi Branson geçen ay Project ile iPad’e özel bir dergi yayınlamıştı. Murdoch’un nasıl bir çıkış yapacağı bilinmiyor, Project’in de ilk ay satış rakamları açıklanmadı. Ancak diğer iPad dergilerinin satışlarının düşüşte olduğu görülüyor. Project’in 2. sayısı ise yeni yıl nedeniyle ücretsiz olarak indirilebiliyor.



Satışlar düşüşte

Webrazzi bloğunda Fırat Demirel imzasıyla yaymlanan habere göre, ABC rakamları önceki 3 ay ortalama 10,500 satılan Vanity Fair‘in satışının bu ay 8,700′e düştüğünü gösteriyor. Eylül ayında 4,300 adet satan Glamour‘ın satışları ise Ekim’de yüzde 20 ve Kasımda yüzde 20 gerileyerek 2,775′e düşmüş. GQ Kasım sayısı 11,000 satmış ve bu derginin çıkışından bu yana en kötü satışı olmuş.

Popüler teknoloji kültürü dergisi Wired da bu düşüşlerden etkilenenler arasına katılmış. İlk sayısında 100,000 satan dergi Kasım ayında 23,000 adet satmış. Men’s Health’in baharda 2800 olan satışı Eylül ve Ekim’de 2,000′e düşmüş.



