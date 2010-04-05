T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İpad bugün Antep'te

İpad, Türkiye'ye bugün Antep'ten giriş yapıyor.

05 Nisan 2010 03:00

T24- ABD’de önceki gün satışa çıkan  Apple’ın tablet PC’si, bugün Gaziantep’e geliyor. Apple’ın bölge distribütörü Değer, “Bir arkadaşım cuma akşamı ABD’de sıraya girdi. Cihazı alır almaz uçağa bindi. iPad’i bugün Gaziantep’te sergileneceğiz” dedi.


Türkiye’de resmi satışının yaz aylarında başlaması beklenen iPad için şubat ayında ön sipariş veren Apple’ın bölge distribütörü Elmacıpazarı Operasyon Direktörü Barış Değer’in girişimiyle Türkiye’ye getirilen tablet PC bugün teknoloji meraklıları ile buluşacak.


Bugün saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında Sanko Park’ta sergilenecek olan iPad’i Türkiye’ye getiren Değer, “Ocak ayında ABD’de yapılan tanıtımının hemen ardından ön sipariş vermiştim. 3 Nisan Cumartesi günü de ABD’de bulunan bir Türk arkadaşım aracılığıyla iki iPad aldık. Birini kendim için birini de genel müdürümüz için. Şu anda (pazar) yolda olan iPad’ler, bugün öğlen Gaziantep’te olacak” dedi.

ADANA’DAN GÖRMEYE GELEN VAR

Apple’ın son ürününü görmek için Mersin ve Adana’dan da iPad meraklısı grupların şehre geldiğini belirten Değer, “Apple benim için büyük bir tutku. iPad, normal koşullarda en erken temmuz ayında Türkiye’ye gelecek. Bu ürünü görmek ve tanımak isteyenler için bugün Gaziantep’te yarın da küçük bir grupla İstanbul’da bir defaya mahsus olmak
üzere teknoloji meraklılarıyla buluşacağız” diye konuştu.


2 günde 700 bin satar

iPad ile ilk tanıyşan ülke olan ABD’deki yankıları ise sürüyor. Ürünün en çok hafifliği,
şıklığı ve sanal klavyesini beğenen ilk kullanıcılar, Flash Player ve USB’yi desteklememesi, cihaza uyumlu web sitelerinin azlığı ile hayal kırıklığı yaşadı. Danışmanlık şirketi Piper Jaffray’ye göre haftasonundaki iPad satışları 700 bini buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24