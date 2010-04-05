İpad bugün Antep'te

T24-

Türkiye’de resmi satışının yaz aylarında başlaması beklenen iPad için şubat ayında ön sipariş veren Apple’ın bölge distribütörü Elmacıpazarı Operasyon Direktörü Barış Değer’in girişimiyle Türkiye’ye getirilen tablet PC bugün teknoloji meraklıları ile buluşacak.





Bugün saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında Sanko Park’ta sergilenecek olan iPad’i Türkiye’ye getiren Değer, “Ocak ayında ABD’de yapılan tanıtımının hemen ardından ön sipariş vermiştim. 3 Nisan Cumartesi günü de ABD’de bulunan bir Türk arkadaşım aracılığıyla iki iPad aldık. Birini kendim için birini de genel müdürümüz için. Şu anda (pazar) yolda olan iPad’ler, bugün öğlen Gaziantep’te olacak” dedi.



ADANA’DAN GÖRMEYE GELEN VAR

Apple’ın son ürününü görmek için Mersin ve Adana’dan da iPad meraklısı grupların şehre geldiğini belirten Değer, “Apple benim için büyük bir tutku. iPad, normal koşullarda en erken temmuz ayında Türkiye’ye gelecek. Bu ürünü görmek ve tanımak isteyenler için bugün Gaziantep’te yarın da küçük bir grupla İstanbul’da bir defaya mahsus olmak

üzere teknoloji meraklılarıyla buluşacağız” diye konuştu.







2 günde 700 bin satar

iPad ile ilk tanıyşan ülke olan ABD’deki yankıları ise sürüyor. Ürünün en çok hafifliği,

şıklığı ve sanal klavyesini beğenen ilk kullanıcılar, Flash Player ve USB’yi desteklememesi, cihaza uyumlu web sitelerinin azlığı ile hayal kırıklığı yaşadı. Danışmanlık şirketi Piper Jaffray’ye göre haftasonundaki iPad satışları 700 bini buldu.