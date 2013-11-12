T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPad Air mağazada yangın çıkardı

Avustralya’daki bir elektronik mağazasında, iPad Air paniği yaşandı. Bir iPad’in havaya uçması sonucu mağazada yangın çıkarken, olaya itfaiye müdahale etti

12 Kasım 2013 09:22

Apple’ın en yeni iPad’i Air, Avustralya’da bir mağazada yangın çıkardı. Sydney’deki bir elektronik perakendecisinin mağazasında yaşanan olaydabir iPad Air’in havaya uçması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

 

Yangın nedeniyle mağaza boşaltılırken, itfaiye çağrıldı. Daily Telegraph sitesine açıklama yapan mağaza yetkilisi, teşhir ürünü olarak kullanılan bir iPad Air’in şarjdayken alev aldığını ve mağazanın dumanla dolduğunu belirtti.

Yetkili, dumanlar çıkan cihazdan daha sona kıvılcımlar saçıldığını ve itfaiyeyi çağırdıklarını söyledi.

Independent sitesinin haberine göre, iPad Air’in ekranının çatladığı ve metak çerçevesinin tamamen kömürleştiği olayda müşterilerden veya çalışanlardan yaralanan olmadı.

Apple’ın ürünün neden alev aldığını belirlemek için inceleme başlattığı ifade edildi.

Elektronik cihazların yanma, hatta patlama haberleri son yıllarda giderek arttı. Apple, geçtiğimiz yıl Çin’de 23 yaşında bir kadının iPhone’u şarja takılı halde konuşurken ölmesinin ardından dünya genelinde batarya değişim programı başlatmıştı. Çinli kadının üçüncü parti bir batarya kullandığı belirlenmişti.

İsviçre’de yaşayan 18 yaşındaki Fanny Schlatter'ın cebinde Galaxy S3 patlamıştı: 

ETİKETLER

ipad airapplemağazaavustralyacihazyangındaily telegraph

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24