iPad Air mağazada yangın çıkardı

Apple’ın en yeni iPad’i Air, Avustralya’da bir mağazada yangın çıkardı. Sydney’deki bir elektronik perakendecisinin mağazasında yaşanan olaydabir iPad Air’in havaya uçması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle mağaza boşaltılırken, itfaiye çağrıldı. Daily Telegraph sitesine açıklama yapan mağaza yetkilisi, teşhir ürünü olarak kullanılan bir iPad Air’in şarjdayken alev aldığını ve mağazanın dumanla dolduğunu belirtti.

Yetkili, dumanlar çıkan cihazdan daha sona kıvılcımlar saçıldığını ve itfaiyeyi çağırdıklarını söyledi.

Independent sitesinin haberine göre, iPad Air’in ekranının çatladığı ve metak çerçevesinin tamamen kömürleştiği olayda müşterilerden veya çalışanlardan yaralanan olmadı.

Apple’ın ürünün neden alev aldığını belirlemek için inceleme başlattığı ifade edildi.

Elektronik cihazların yanma, hatta patlama haberleri son yıllarda giderek arttı. Apple, geçtiğimiz yıl Çin’de 23 yaşında bir kadının iPhone’u şarja takılı halde konuşurken ölmesinin ardından dünya genelinde batarya değişim programı başlatmıştı. Çinli kadının üçüncü parti bir batarya kullandığı belirlenmişti.

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