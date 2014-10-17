iPad Air 2 ve iPad mini 3 görücüye çıktı

Apple, 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 6'dan sonra ikinci büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Cupertino, California'daki Apple merkezinde düzenlenen etkinlikte, ilk olarak iPad Air 2 tanıtıldı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Apple'ın CEO'su Tim Cook, sunulduğu ilk günden bu yana 225 milyon iPad satıldığını belirterek, iPad satışlarının 2014'ün üçüncü çeyreği sonuna kadar küresel PC satışlarını geride bıraktığına dikkat çekti.



Üçüncü çeyrek sonunda 70 milyon iPad satılırken, Lenovo, HP, Dell ve Acer Apple'ın gerisinde kaldı. iPad'in müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Cook, iPad mini Retina modelinin kullanıcılardan yüzde 100 memnuniyet geri bildirimi aldığını belirtti. Cook, mevcut iPad uygulamalarının 675 bine ulaştığını söyledi.



Cook, sahnede sunduğu iPad Air 2'nin bir kalem kadar olan inceliğine dikkat çekerek, "Görebiliyor musunuz" sorusunu sordu. Tabletin altın renkli olması dikkat çekti.

Parmak izi sensörü geldi

Cook'un ardından sahneye gelen Apple küresel pazarlama müdürü Phil Schiller, iPad Air 2'nin özelliklerini sundu:

- 7.9 inç Retina display ekran,

- 6.1 mm kalınlığında. iPad Air'den yüzde 18 daha ince. Schiller, iPad Air 2'nin, dünyanın en ince tableti olduğunu belirtti. İki iPad Air 2, bir orijinal iPad ile aynı kalınlıkta.

- Touch ID parmak izi sensörü.

- Apple Pay mobil cüzdan özelliği. NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi bulunmuyor.

- Daha ince bir ekranla gelen iPad Air 2, ışın yansımasını yüzde 56 oranında azaltan özelliğe sahip.

- A8X işlemcisi. İkinci nesil 64 bit işlemci, 3 milyon transistör içeriyor. Merkezi işlemci birimi bir önceki modele göre yüzde 40 hızlı olan A8X'in grafik işlemci birimi ise 2.5 kat daha hızlı.

- iPad Air 2, orijinal iPad'e oranla grafik performansında 180 kat daha hızlı.

- Batarya ömrü 10 saat.

- Apple'ın hareket sensörlü işlemcisi M8.

- 8 MP iSight kamera. 1.12 mikron piksel kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Kamera, 1080p HD video çekebiliyor.

- Kamera içeriği birçok fotoğraf çekim ayarı bulunduran iPad Air 2, 43 MP panorama çekebiliyor.

- Kameranın art arda, hızlandırılmış ve yavaş çekim özellikleri bulunuyor.

- Hızlı yüz tanımı teknolojisiyle anında selfie çekimi.

- Multi in Mutli Out (MIMO) ile Wi-Fi 802.11ac standardı. Bir önceki modele göre 2.8 kat hızlı Wi-Fi bağlantısı ve maksimum 866 Mbps bağlantı hızı.

- 20 LTE bandında 150 Mbps’a kadar mobil veri hızını destekliyor.

Fiyatlar

iPad Air 2 Wi-Fi modellerin fiyatı 16 GB, 64 GB ve 128 GB modelleri için sırasıyla 499, 599 ve 699 dolar olarak belirdi.

iPad mini 3 fiyatı ise 399 dolar olarak belirdi.