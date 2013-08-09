iPad 5'in ilk fotoğrafları sızdı, piyasaya çıkmadan satışa çıkarıldı

Apple’ın tablet dünyasının lideri iPad’in yeni modeline ait fotoğraflar internete sızmış olabilir. Avustralyalı bir teknoloji sitesi, iPad 5’in çerçevesini gözler önüne serdi.

MacFixit sitesi, Asyalı tedarikçilerden elde edildiği düşünülen iPad 5 çerçevesine ait fotoğrafları yayımladı. Yetmedi, henüz piyasaya ne zaman çıkacağı belli olmayan ürünün çerçevesini 199 dolardan satışa çıkardı.

Sitede verilen bilgiler, tasarım açısından iPad mini’nin büyük versiyonuna benzeyeceği düşünülen iPad 5 hakkında da bilgiler sundu.

9,7 inç (24,6 cm) ekran genişliğindeki cihaz, Retina Display görüntü teknolojisiyle gelebilir. iPad 5, iPad mini’ye benzeyecek olsa da daha ince kenarlara sahip olacak gibi.

Çerçeve, iPad mini’de olduğu gibi indiyum kalay oksitten yapılma.

Eski modellere kıyasla tek bir bağlantı yerine iki bağlantı noktası bulunabilir.

Bağlantı noktaları, iPad 2/3/4’te olduğu gibi FFC’den (Flat Flexible Cable), iPhone 4/5’te olduğu gibi FPC’ye (Flexible Printed Circuits) değişebilir.

FPC, birçok taşınabilir elektronik cihaz başta olmak üzere tasarımları oldukça ince cihazlar, paneller ve ekran gibi çok sayıda teknolojide kullanılan devreleri temsil ediyor.