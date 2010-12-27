iPad 3 saat içinde tükendi

T24 - Apple iPad Türkiye'ye ha geldi ha gelecek derken geçtiğimiz günlerde satışa sunulan cihaz üç saat içince tükendi.1.079 TL ile 1.767 TL arasında fiyatlarla satışı yapılan cihazın şubat ayında yeni versiyonunun çıkacağı bildirildi.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle;



Sadece ABD’de 3 milyon adet satan ve Türkiye’ye gelişi yılan hikayesine dönen iPad, dün Türkiye’de satışa çıktı ve çıktığı gibi tükendi. 1.079 TL ile 1.767 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 2 binin üzerinde iPad, 3 saat içinde satıldı.



Apple’ın Türkiye Distribütörü Bilkom, nihayet devrim niteliğindeki tablet bilgisayarı iPad’i Türkiye’ye getirdi ve ürün dün raflardaki yerini aldı.



Sadece ABD’de 3 milyon adedin üzerinde satılan, Türkiye’ye gelişi yılan hikayesine dönen ve Şubat ayında yeni versiyonunun çıkacağı bildirilen iPad’ler Türkiye’de satışa çıktığı gibi tükendi.



Apple Premium Reseller mağazaları, yetkili satış noktaları ile Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Teknosa, Saturn ve Vatan Bilgisayar’da satışa sunulan 2 binin üzerinde iPad, birkaç saat içinde satıldı.



Bilkom yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, ikinci parti ürünlerin ne zaman geleceği Pazartesi günü belli olacak. Ancak yetkililer, “İlk parti az ürün geldi, ancak ikinci parti daha fazla olacak ve çok yakın zamanda gelecek. Bir haftadan fazla tüketicileri bekletmeyeceğimizi düşünüyoruz” bilgisini verdi. Bu arada iPad’in tüm modelleri ve orjinal aksesuarları da Bilkom kanalıyla satışa sunuldu.



1.079 TL’den başlıyor



Bilkom, satış sonrası destek ve 2 yıl garantiyle iPad’leri, KDV dahil 1.079 TL ile 1.767 lira arasında değişen fiyatlarla teknoloji meraklılarıyla buluşturdu.



Teknoloji meraklıları iPad’ları WorldCard’a özel 12 ay taksit seçeneğiyle ayda 90 TL’den başlayan ödeme fırsatıyla satın aldı. iPad’lerin 16 GB, 32 GB ve 64 GB seçenekleri ile Wi-Fi ya da Wi-Fi+3G modelleri bulunuyor.



9.7 inç dokunmatik ekranıyla internet, e-posta, fotoğraf ve video özellikleri bulunan iPad Türkçe arayüz seçeneğine de sahip.



İncelemeden alanlar oldu, mağazalar toplu satış yapmadı



Dün iPad meraklıları teknoloji marketlerine ve Apple mağazalarına büyük ilgi gösterdi. Haftalar öncesinden sipariş veren tüketiciler ürünü neredeyse incelemeden aldı. iPad çılgınlığını ürünün tüm satış noktalarına giderek yerinde tespit ettik. İzlenimlerimize göre, mağazaların açılış saatlerinin üzerinden 1 saat geçmeden stoktaki ürünler tükenmeye başladı. Mağaza yetkilileri, müşteriyi eli boş göndermemek için toplu satış yapmama kararı aldı. En fazla satılan model ise 1.551 liralık Wi-Fi ve 3G özellikleri olan 32 GB’lık model oldu. Tüketicilerin geç kavuştuğu iPad ile ilgili görüşleri ise şöyle:



- Yüksel Acavit: Böyle şeyler en son bize geliyor, yakında yeni modeli çıkacak ama bu ürün bize daha yeni gelmiş durumda. Günlerdir bekliyordum. Bu cihazı da alırsam 3. bilgisayarım olacak. Türkiye’ye gelmesi bizim için de çok iyi oldu, cihazı alanlar bize gelerek operatör kaydını yaptırıyor, bizim işlerimizi de açtı.



- Tuncay Sezgin: Hafif ve estetik dizayna sahip, aynı zamanda karmaşık da bir ürün. Öncelikle windows işletim sistemine alışmış olmamız bu cihazı kullanmamızı zorlaştırıyor. Bu cihazlara program yüklemek de format atmak da çok farklı yollardan yapılıyor. Halkımızın durumu ortada olmasına rağmen lüks sayılacak bu cihaza bu kadar talebi anlamak çok zor, fakat ürünü kullanamasak da heves var içimizde, hep en son teknolojiyi kullanmak istiyoruz.



- Yunus Eskici: Dizaynı çok bilindik, bir arkadaşıma bir de kendime 32 GB’lık olan modelinden aldım. Gazete ve kitap okunabiliyor, bu özelliğinden dolayı almak istedim. 1567 liraya aldım, bence fiyatı gayet uygun, sonuçta yurtdışından gelen bir ürün ve oradaki fiyatından çok farklı sayılmaz.



- Gökhan Yener: Bir cihazdan istenilen her şeyi yapabiliyor. Müzik dinleniyor, film izleniyor, gazete ve kitap okunabiliyor, bunlar sadece bir cihazdan beklenemeyecek şeyler. Üstelik hafif ve şık bir tasarımı var. Fiyatını biraz pahalı bulsam da aldım.



Yılbaşı hediyesini internetten seç yüzde 90 kâra geç!



İnternetteki kampanya siteleri yılbaşı öncesinde hesaplı hediye firsatları sunuyor. Yüzde 90’lara varan oranlarda indirim yapan bu siteler kozmetikten tekstile, aksesuardan ayakkabıya, oyuncaktan yemeğe kadar binlerce ürünü kapınıza kadar teslim ediyor.



Hızla büyüyen ve toplamda milyonlarca üyeye ulaşan ‘hepsiburada, gittigidiyor, şehirfirasati, grupanya, trendyol, kampamia, markafoni, buldumbuldum, akakce’ gibi hesaplı alışveriş fırsatı sunan sitelerden Aralık ayında siparişler 4-5 kat arttı.



Kampamia’da 40 kampanya



Akıllı ve ucuz alışveriş fırsatı veren sitelerden biri olan kampamia.com, yüzde 80’lere varan oranlarda indirim sunuyor. Gucci’den Puma’ya Victoria Secret’tan Türkiye’nin tanınmış markalarının ürünlerini üyeleriyle buluşturan kampamia.com, yılbaşı için 40 ayrı kampanya düzenledi. Site yetkililerinin verdiği bilgiye göre şu anda yılbaşı partisinde giyebileceğiniz bir elbiseyi 10-15 liraya almanız mümkün. Sitede 10 liranın altına fiyata tanınmış markaların ürünü olan oyuncak, tişört veya elbise de bulabilirsiniz.



Nisan ayında kurulan ve son bir ayda üye sayısını 50 binden 35 bine çıkaran kampamia’nın yöneticileri, “Haftalık, en fazla 10 günlük kampanyalar düzenliyoruz. En fazla ilgiyi kozmetik, kadın tekstil ve ev tekstil ürünleri görüyor. Üyelerimizin yüzde 90’ının oluşturan kadınlar, alışverişin de yüzde 95’ini yapıyor. Diğer sitelerden en büyük farkımız ürünlerimizi 3-4 gün, en geç 1 haftada teslim etmemiz. Her kampanya için ayrı kargo parası almıyoruz” dedi. Site yöneticilerinin hedefi ise 1 yılın sonunda 350 bin üyeye ulaşmak.



BuldumBuldum.com Sahibi Güçlü Gökozan da yılbaşına özel ürünlerle birlikte 900’den fazla ürünü satışa sunduklarını, en çok satılan ürünlerden bazılarını, ‘’parmak bateri’’, ‘’kitap kasa’’, ‘’buzdan, shot bardakları yapan buz kalıbı’’, ‘’dolar cüzdan’’, ‘’işaretli oyun kartları’’ şeklinde sıraladı. Genel olarak 10-30 lira arasındaki ürünlere rağbet olduğunu belirten Gökozan, ancak ürün çok ilginç ise yüksek fiyattan da olsa satıldığını söyledi. Gökozan, yılbaşının en yoğun ve rekor satışlar yaptıkları dönem olduğunu, bu yıl Aralık başında bile geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 5 katına varan satış gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Oyun konsolları öne çıkıyor



Akakce.com Genel Müdürü Koray Karataş ise bu yıl yılbaşı hediye eğilimlerine bakıldığında oyun konsollarında artış gözlendiğini söyledi. Karataş, sitedeki alışveriş hacmine bakıldığında, Aralık 2009’a göre, bu yıl Aralık ayında yüzde 30 civarında artış görüldüğünü, sepet büyüklüğünün de aynı oranlarda artığını belirtti.



Türk insanı dakikada 1 konut, 2 araba satıyor



sahibinden.com, 2010 yılını aylık 20 milyon tekil ziyaretçi sayısı ve 2 milyon ilandan fazla aktif ilanı ile kapatıyor. sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, 2000 yılında 3 kişiyle, 6 kategoride 2.700 ilan ile faaliyetine başlayan platformun, bugün binlerce kategoride 2 milyondan fazla aktif ilanın yer aldığı bir seviye ile 165 çalışana ulaştığını, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana’da bölge ofisleri bulunduğunu söyledi. Bu yıl altyapıya 1 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Ertaş, 2010 yılında toplam 12 milyon ilan verildiğini, her gün 40 bin yeni ilanın söz konusu olduğunu, sahibinden.com’da şu anda aktif 2 milyon ilan bulunduğunu kaydetti.





Türkiye’de ziyaret başına geçirilen ortalama sürenin sahibinden.com’da 12 dakika olduğunu belirten Ertaş, sahibinden.com’da dakikada 1 konutun satıldığını veya kiralandığını, 158 bin adet ile en çok emlakın İstanbul’da, 2 adet ile en az Mardin’de satıldığını, platformda İstanbul’da ortalama 900 lira, Kars’ta ise 300 lira kira istendiğini, emlak satın alınırken İstanbul’da ortalama 185 bin lira ödenirken, Mardin’de 44 bin lira ödendiğini söyledi. Sitede dakikada 2 otomobil satıldığına değinen Ertaş, cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve çantanın da ciddi oranda satıldığı platformda 623 adet iPad’in satılmasının da dikkati çekici olduğunu ifade etti.



