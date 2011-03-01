iPad 2 yarın görücüye çıkıyor

T24 - Apple'ın büyük günü yarın. İşte 2 Mart'ta tanıtılacak iPad 2 ve fazlası.





Apple, yarın yeni iPad'in diğer adıyla iPad 2'nin üzerindeki perdeyi kaldıracak. Yani bir iPad 2'nin geleceği kesin, peki yeni iPad'de beklenen özellikler hangileri? İşte dedikodulara, yapılan tahminlere ve biraz da sağ duyuya göre beklenenler:

İki kamera: Fotoğraf çekmek için arka yüz kamerası ve FaceTime için bir ön yüz kamerası.

Yeni jenerasyon A5 işlemci: Büyük ihtimalle çok çekirdekli ARM Cortex A9 olacak.

PowerVR SGX543 grafik çipinin cihaza dahil edilmesiile görsel performans dörde katlanacak.

Kesin olmasa da yüksek çözünürlüklü retina ekran: iBooks 1.1 ve 1.2'deki ipuçları iki kat çözünürlüğe sahip sanatları ortaya çıkarmıştı ve bu iPad 2'deki güçlendirilmiş ekrana işaret ediyor olabilir. Ancak daha önce gelen haberler, ekranın pek değişmeyeceği yönündeydi. Bakalım hangi beklenti doğru çıkacak?

iPad 2'nin ayrıca daha hafif ve ince olacağı, daha iyi bir hoparlörle geleceği de söylenenler arasında.



