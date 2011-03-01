T24 LogoT24 Logo
Yaşam

iPad 2 yarın görücüye çıkıyor

Apple'ın büyük günü yarın. İşte 2 Mart'ta tanıtılacak iPad 2 ve fazlası.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Apple'ın büyük günü yarın. İşte 2 Mart'ta tanıtılacak iPad 2 ve fazlası.

Apple'ın bombası patlıyor

Apple, yarın yeni iPad'in diğer adıyla iPad 2'nin üzerindeki perdeyi kaldıracak. Yani bir iPad 2'nin geleceği kesin, peki yeni iPad'de beklenen özellikler hangileri? İşte dedikodulara, yapılan tahminlere ve biraz da sağ duyuya göre beklenenler:

İki kamera: Fotoğraf çekmek için arka yüz kamerası ve FaceTime için bir ön yüz kamerası. 

Yeni jenerasyon A5 işlemci: Büyük ihtimalle çok çekirdekli ARM Cortex A9 olacak.

PowerVR SGX543 grafik çipinin cihaza dahil edilmesiile görsel performans dörde katlanacak.

Kesin olmasa da yüksek çözünürlüklü retina ekran: iBooks 1.1 ve 1.2'deki ipuçları iki kat çözünürlüğe sahip sanatları ortaya çıkarmıştı ve bu iPad 2'deki güçlendirilmiş ekrana işaret ediyor olabilir. Ancak daha önce gelen haberler, ekranın pek değişmeyeceği yönündeydi. Bakalım hangi beklenti doğru çıkacak?

iPad 2'nin ayrıca daha hafif ve ince olacağı, daha iyi bir hoparlörle geleceği de söylenenler arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24