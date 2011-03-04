iPad 2 kullanıcılara tanıtıldı

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Apple iPad 2 için ilk kez kılıf üretti

9 ayda 15 milyon satarak bilgisayar dünyasında yeni çağ açtı

Apple'da 200 milyon kredi kartı kayıtlı

Steve Jobs ve Apple

Pek çok ABD televizyonunun canlı olarak verdiği basın toplantısında sahneye Ocak ayı başında sağlık sorunları nedeniyle izne ayrılan ve ABD basınında kanser hastalığının çok ilerlediği şeklinde haberler çıkan şirketin kurucu ortağı, İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Steve Jobs yaptı.Jobs, dünyanın ilk tablet bilgisayarı olan iPad'in yeni modeli iPad 2'nin, ABD'de teknoloji haberleri veren bloglarda, internet haberlerinde ve gazetelerde yazıldığı gibi çift taraflı kameraya sahip olduğunu açıkladı.iPad 2'de A5 ismi verilen yeni çip ile hızı ikiye katlayan dual-core (çift çekirdek) sisteminin bulunacağı açıklanırken, grafik performansının da ilk modele oranla dokuz kat hızlı olacağı kaydedildi.iPad 2 için Apple firması ilk kez modele özel bir kılıf da üretti. Jobs'ın, basın toplantısında yeni ürettikleri kılıfı anlatırken oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.Sadece ekranı ve iki taraftaki kameraları açıkta bırakan kılıfın, uzay elbisesi yapımında kullanılan maddeden yapıldığını açıklayan Apple'in yöneticisi, kılıfın kapağı kapatıldığında tablet bilgisayarın ''uyku moduna'' geçtiği, açıldığında ise bilgisayarın da açıldığını vurguladı.iPad 2 ile gelen bir başka yenilik de HDMİ ismi verilen yeni bağlantı sayesinde, tablet bilgisayarın herhangi bir bilgisayar ekranına bağlanabilecek olması. Bu sayede, iPad 2'yi büyük ekranda kullanma şansı da doğacak.Arka ve ön yüzüne eklenen kameralar sayesinde video ve fotoğraf çekme özelliklerine de sahip olan yeni model, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle beraber 11 Mart'tan itibaren ABD'de satılmaya başlanacak. Yeni modelin ABD dışında bazı ülkelerde satışının da Mart sonunda olacağı kaydedildi.iPad 2'in ABD'deki satış fiyatının, ilk iPad'la aynı olacağını kaydeden Jobs, ''Fiyatlar yine 499 dolardan başlıyor. 16, 32 ve 64 GB olmak üzere üç modelimiz olacak. HDMİ kablosunu ve özel kılıfını almak isteyenler ek ücret ödeyecekler'' dedi.Jobs, iPad'ın video işleme programı İmovie ve müzik işleme programı Garage Band'i yükleme olanağı da sağlayacağının altını çizdi.İlk modelinden 5 mm daha ince olacak iPad 2, bu yapısıyla iPhone'lardan da ince bir özelliğe sahip olacak. Yeni modelin ağırlığı ise 680 gramdan 590 grama indirildi.Steve Jobs, geçen yıl yaptıkları tanıtım toplantısında iPad için ''büyüleyici'' ifadesini kullandığında, rakiplerinin kendisine güldüğünü belirtirken, ''Ancak şimdi görüyoruz ki gerçekten büyüleyici bir bilgisayar ortaya çıkarmışız. Biz buna PC sonrası dönem diyoruz'' dedi.PC sonrası dönemin iPod, iPhone ve iPad olduğunu vurgulayan Jobs, bu üç üründen elde ettikleri karın, şirketin gelirinin büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.Geçen yıl Nisan ayında satışına başlanan dünyanın ilk tablet bilgisayarı olan iPad, dokuz aylık sürede 15 milyon adet satarak, rakiplerinin ürettiği tablet bilgisayarlarının tümünün toplamından daha fazla bir rakama ulaştı.iPad için yüklenebilir durumda 65 milyon adet programın App Store'da hazır durumda olduğunu belirten Steve Jobs, bu özelliği ile de iPad'ın bilgisayar dünyasında açtığı yeni dönemin daha da büyüyeceğini ifade etti.Steve Jobs, Apple'ın internet üzerinden satış yaptığı üç ayrı mağazası olan iBooks (kitap satışı), İtunes (şarkı satışı) ve App Store'da (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için program satışı) 200 milyondan fazla kredi kartının kayıtlı olduğunu belirtti.Bir yıldan az sürede iBooks üzerinden 100 milyondan fazla kitabın satın alındığını vurgulayan Jobs, ''2010 yılı iPad yılı olmuştu. 2011'de bunu daha da büyütüyoruz. Tablet PC'lerin başarılı olabileceğini sanmıyorum'' dedi.ABD'de yeni iPad'in çıkışıyla ilgili altı aydır süren tartışmalar, Apple'ın beyni Steve Jobs'ın hastalığının ardından daha fazla gündeme oturmuştu.Ünlü magazin dergisi National Enquire'da yayınlanan Steve Jobs'ı hasta halde gösteren fotoğraf ve hemen ardından ABD Başkanı Barack Obama'nın teknoloji şirketlerine verdiği davette, herkes kadeh kaldırırken Jobs'ın elini kaldırmamış bir fotoğrafının gazetelerde yer alması ünlü yöneticinin sağlığının kötü olduğu ve bunun Apple şirketinin geleceği açısından tehlikeli olduğu şeklinde yorumlanmıştı.Apple'ın iki gün önce bir basın toplantısı yapacağını belirtmesi üzerine pek çok gazete ve televizyon, basın toplantısının içeriği ve Steve Jobs'ın yeni iPad'ı tanıtıp tanıtmayacağı üzerine odaklanmıştı.Steve Jobs, 1970'lerin sonunda diğer ortağı Steve Wozniak ile kurduğu Apple firmasından yaşadığı yönetim sorunları nedeniyle 1985'te ayrıldı. Kendi kurduğu Next firması, 1996'da Apple ile tekrar birleşince Jobs şirketin icra kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğüne getirildi.2000'li yıllarda Apple firmasını büyüten Jobs, akıllı telefonu iPhone, müzik çalar iPod ve tablet bilgisayar iPhone ile teknoloji dünyasında yeni bir dönem açtı.Steve Jobs, Apple'ın akıllı telefon markası iPhone'un 100 milyonuncu adetinin de geçen ay satıldığını açıkladı.