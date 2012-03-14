iPad 2 hakkında bilinmeyen gerçek!



T24 - Bir araştırma firmasının 50 bin kişiyle yaptığı araştırma iPad 2'nin iPad'e görde çok daha kolay kırıldığını ortaya koydu.

Yeni iPad 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Birçok kişi Yeni iPad'i beklerken bir başka grup da yeni iPad'in çıkmasıyla iPad 2'nin ucuzlamasını bekliyor.

Ancak SquareTrade'in yaptığı bir araştırma iPad 2'yi bekleyenlere ciddi bir uyarı yapıyor.

Sercan Tezcanoğlu'nun CNNTürk'te yer alana haberine göre; son iki yılda zarar gördüğü için teknik servislere gönderilen iPad ve iPad 2'lerle ilgili araştırma iPad 2'nin iPad'dan 3,5 kat daha fazla kazaya bağlı kırılma nedeniyle servislere gönderildiğini ortaya koydu.

Bağımsız bir kuruluş olan Square Trade'in araştırmasında 50 bin iPad sahibiyle görüşüldü.

Bu 50 bin kişiden iPad 2 sahibi olanların yüzde 9.8'i tabletlerinde kazaya bağlı kırılma yaşandığını belirtti.

iPad sahiplerinin ise yalnızca yüzde 2.8'i kazaya bağlı kırılmayla karşılaştığını açıkladı.

Bu büyük farkın iki sebebi var. İlki iPad 2'nin ekranında kullanılan camın, iPad'inkinden çok daha ince olması. Bu yüzden iPad 2'nin kırılma oranı daha yüksek.

İkinci sebep ise koruyucular. Apple'ın Smart Cover'ının cihazı düşmeye karşı yeterince korumadığı belirtiliyor.

iPad'ler en çok sırasıyla elden düşme, masadan düşme, araçtan düşme, çocukların oynaması, çantadan düşme, başka birisinin vurması, ıslanma ve evcil hayvanların oynaması nedeniyle zarar görüyor.

Araştırmadan çıkan bir başka bilgi ise iPad'lerin ilk 12 ay içinde kırılıyor olması.

iPad'lerde yaşanan diğer sorunlar başında yüzde 37'yle bateriyle ilgili problemler geliyor. Daha sonra yüzde 22'yle dokunmatik ekran sorunu, yüzde 14'le yazılım problemleri, yüzde 9'la hoparlör sorunuve yüzde 8'le tuş sorunu geliyor.