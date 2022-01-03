İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi araştırmasına göre, son bir yılda İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 50,2 arttı.

Yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayanların yarısı geliriyle geçinemeyecek noktaya geldi. İPA araştırmasına katılanların yüzde 53,5'i geçinecek kadar kazanamadığını açıklarken, yüzde 42,7'si ancak geçinecek kadar kazandığını belirtti. Birikim yapabilenlerin oranıysa yüzde 3,8'de kaldı.

Ekonomi daha da kötüleşebilir

İstanbul Barometresinde belirtilen verilere göre, 2021 yılında ayçiçek yağı, buğday unu, LPG yüzde yüzün üzerinde pahalandı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda fiyat artışı yaşandı. Devam eden zamlar nedeniyle vatandaşın ana gündemi ekonomi oldu. Geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranında ekim ayına göre artış yaşandığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6'sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 68,3 gibi ezici bir çoğunluğu ekonomik sıkıntıların evlerindeki ana gündemleri olduğunu aktarırken, her 10 kişiden altısı için kasım ayının ana gündemi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri oldu.

İş bulma ümidi azalıyor

Artan işsizlik süreleri vatandaşın iş bulma ümidini de tüketirken, iş arayan 10 kişiden altısı yakın zamanda iş bulamayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 73,2'si işsizliğin, yüzde 72,8'i döviz kurlarının, yüzde 68,3'ü enflasyonun önümüzdeki altı ay içinde artmasını bekliyor. Gelecekten umudunu kesen vatandaşların yüzde 44'ü büyümenin, yüzde 43,5'i ise yatırımların azalacağını düşünüyor.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 52,1 ile ezici bir çoğunluğu ise gelecek dönemlerde kendi ekonomik durumunda daha da kötüleşme beklerken, yüzde 27,4'ü ise durumun değişmeyeceğini ve stabil kalacağını ifade etti. Ekonomik durumunda iyileşme olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20,5'te kaldı.