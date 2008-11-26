IPA programı Siirt'te tanıtıldı

Avrupa Birliği'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkede uygulayacağı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, Siirt'te düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.



Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) organizasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan GAP GİDEM Proje Uzmanı İlhami Birkan, IPA'nın Türkiye dahil 8 ülkede uygulanmakta olduğunu bildirdi. Birinci dönemin sona ermek üzere olduğu IPA'da 2009-2012 yıllarını kapsayan ikinci döneminden ülke olarak iyi yararlanılması gerektiğini ifade eden Birkan, sanayi alt yapısının, çevre ve orman istihdamının geliştirilmesi gibi konularda projeler hazırlanabileceğini söyledi.

IPA kapsamında demir yolunun bir yere getirilmesine ilişkin bir projenin dahi

hazırlanabileceğini kaydeden Birkan, şöyle dedi:



''Organize sanayi bölgesinin alt yapısına ya da yol yapımına ilişkin bir proje hazırlanabilir. Hatta demir yolunun bu bölgeye getirilmesine ilişkin proje dahi yapılabilir. Kırsal kalkınma konularında projeler hazırlanabilir. Ayrıca iki ülkenin herhangi iki bölgesi arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılabilir. Önümüzdeki üç yıllık dönemde ülkemiz bu program kapsamında yapacağı projelerle 1,6 milyon avroyu kullanabilir. Bu

programdan yararlanabilmek için sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf sanatkar birlikleri, belediyeler başvurabiliyor.'' Toplantıya sivil toplum kuruluş yöneticileri ve bu kapsamda projeye hazırlayabilecek olan kamu kurumları yöneticileri de katıldı.

