İP, seçmen kütüklerini yargıya taşıdı

İşçi Partisi, adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle hazırlanan seçmen kütüklerinin iptali için Danıştay'a dava açtı.



DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de, adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle hazırlanan seçmen kütüklerinin iptali için yarın Danıştay'a dava açacağını söyledi.

İçli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) dün yaptığı açıklamalarda, daha önce kendilerinin dile getirdiği pek çok hatayı kabul ettiğini savundu.



Pek çok siyasi parti ve hukukçunun bu konuda kendisinin görüşüne katılmasından memnun olduğunu da ifade eden İçli, seçmen kütüklerinin iptali için hazırladığı dava dilekçesini yarın saat 10.00'de Danıştay'a vereceğini bildirdi.



Seçmen kütüklerinin “ülke çapında düzenleyici bir işlem” olduğu için doğrudan Danıştay'a dava açılabileceğini kaydeden İçli, dava dilekçesinde seçmen kütleriyle ilgili yürütmenin durdurulmasını da isteyeceğini söyledi.



YSK'nın 5 Eylül 2008 tarihinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokole göre, seçmen kütüklerinin adrese dayalı kayıt sistemiyle hazırlandığını kaydeden İçli, bu protokolün de iptalini istedi.



YSK'nın askıya çıkardığı seçmen kütüklerinin iptal edilmesiyle “seçimlerin yapılamaması tehlikesinin” ortaya çıkmayacağını savunan İçli, 22 Temmuz milletvekili seçimleri ile Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında kullanılan seçmen kütüklerinin güncel olduğunu ve yerel seçimlerde de kullanılabileceğini söyledi.



İçli, YSK'nın söz konusu protokole, yargının yetkisini yürütmeye devrettiğini bunun da Anayasa hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürdü.









