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Politika

İP: AKP Anayasa'yı ihlal etti

24 Nisan 2009 17:00

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, "AKP, TBMM'den gizli olarak İsviçre hakemliğinde Ermenistan ile görüşmeler yapmıştır ve anlaşmaya varmıştır. AKP, Anayasa'yı açıkça ihlal etmekte ve suç işlemektedir" dedi.

Gültekin, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 22 Nisanda Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda kapsamlı bir çerçevede anlaşıldığının ve bir yol haritasının belirlendiğinin duyurulduğunu hatırlattı.

Gültekin, "Azeri toprakları işgal altında iken, Karabağ konusundaki Ermeni dayatmasına boyun eğilmiş, sınır kapısının açılması, ilişkilerin normalleştirilmesi kabul edilmiştir" görüşünü savundu.
Anayasa'nın 90. maddesine göre, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla anlaşma yapmaya TBMM'nin yetkili olduğunu kaydeden Gültekin, AKP tarafından, anlaşma yapıldığına yönelik açıklamalarla bu yetkinin gasp edildiğini savundu.
Meclisteki diğer partilerin ve AKP'li milletvekillerinin varılan anlaşmadan haberlerinin olmadığının anlaşıldığını ifade eden Gültekin, "AKP, TBMM'den gizli olarak İsviçre hakemliğinde Ermenistan ile görüşmeler yapmıştır ve anlaşmaya varmıştır. AKP, Anayasa'yı açıkça ihlal etmekte ve suç işlemektedir" iddiasında bulundu. (aa)

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