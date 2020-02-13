Iowa'daki kaotik ön seçim Demokrat Parti'de üst düzey istifa getirdi

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ABD'de kaotik ilk ön seçim turunu organize eden ve final sonuçlarını hâlâ teslim edemeyen Iowa Demokrat Partisi'nin Başkanı Troy Price görevinden istifa etti.

Price, 2017'den bu yana eyaletin Demokrat partisinin başkanlığını yapıyordu. Price istifasını duyurduğu açıklamada, "Bu partinin başkanı olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum ve başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum" dedi.

Price tarafından partinin merkez komitesine gönderilen mektupta, "Iowa Demokrat Partisi'nin geleceğe bakması gerekiyor. Benim varlığım, bu durumu zorlaştırıyor" ifadeleri yer aldı.

3 Şubat'ta yapılan ön seçim Price'ın yönettiği ilk ve son ön seçim oldu. Uzun süren kampanya sürecinden sonra yapılan ön seçimlerde oyların genel merkeze bildirildiği aplikasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar sayım yapılmış ve günlerce bir kazanan belirlenememişti. Bernie Sanders kampı bazı bölgelerde tekrar sayım yapılmasını istemişti.