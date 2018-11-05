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Ekonomi

IOTA Ledger cüzdanına entegre olacağını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 13’üncü kripto para birimi IOTA, yeni işbirliğiyle Fransa merkezli Ledger’in yazılımına entegre olacağını duyurdu

05 Kasım 2018 18:35

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 13’üncü kripto para birimi IOTA, yeni işbirliğiyle Fransa merkezli Ledger’in yazılımına entegre olacağını duyurdu.
IOTA ve Ledger’ın yeni işbirliğiyle kripto para birimi yatırımcıları, IOTA dijital paralarını Ledger üzerinde saklayabilecek ve ticaretini gerçekleştirebilecek. IOTA’dan yapılan resmi açıklamada, “Ledger cüzdanı IOTA Trinity ve Romeo Wallets ile entere olarak kullanıcıların anahtarlarını (user seed) bilgisayar ve akıllı telefonlara karşı soyutlayarak bir güvenlik katmanı oluşturuyor” dedi.
IOTA, ölçülebilirlik ve ücretsiz işlemlerin yanında ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını da geliştirmeyi hedeflerken, Ledger CEO’su Eric Larchevêque “sağlanabilecek en yüksek düzey güvenlik ve kalitenin, hem Ledger hem de IOTA’nın en büyük önceliği” olduğunu söyledi.

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