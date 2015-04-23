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Dünya

'IOS mu, Android mi?' tartışmasında kan aktı!

Taraflardan biri başına aldığı darbe nedeniyle kan kaybederken oda arkadaşı Acevedo ise darbeden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

23 Nisan 2015 17:02

ABD’nin Oklahoma kentinde yaşayan iki arkadaşın, akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinden IOS ve Android’den hangisinin daha iyi olduğu hakkında yaptığı tartışma kanlı bitti. Elias Acevedo, Jiaro Mendez’i başından şişeyle yaraladı. Mendez ağır yaralı olarak hastanede tedavi görürken, Acevedo’nun cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.

Tr.fobito.com’un haberine göre geçen hafta salı günü meydana gelen olaya tanıklık eden bit görgü tanığı polise verdiği raporda iki kişinin iOS mi yoksa Android işletim sistemi mi daha iyi olduğu konusunda tartıştığını belirtti.

Yine görgü tanığının raporuna göre tartışmanın hararetlenmesi ile taraflardan biri diğerinin kafasına içki şişesi ile vurarak ağır yaraladıktan sonra her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Sonrasında verdikleri ifadeden oda arkadaşı oldukları öğrenilen ve Oklahoma’da yaşayan, Elias Acevedo ve Jiaro Mendez adlı kişilerin otoparkta başladıkları tartışma birisinin ağır yaralanması ile hastanede sonuçlandı.

Taraflardan Mendez başına aldığı darbe nedeniyle fazla miktada kan kaybederken oda arkadaşı Acevedo ise darbeden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak.

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