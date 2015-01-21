Android telefonlara özel TV alıcısı

D-Link, Android cihazlarda televizyon izleme imkanı tanıyan micro-USB televizyon alıcısını duyurdu.

İnternete ihtiyaç duymadan kullanıcıların Android cihazlarında dijital televizyonyayınlarını izleyebilmelerine olanak sağlayan cihaz, kompakt ve taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Kolayca cebe sığan D-Link DWM-T100, bünyesinde barındırdığı anten sayesinde televizyon yayınlarını Android platformu için geliştirilmiş uygulama üzerinden sunuyor. İki farklı esnek anten seçeneği sayesinde cihaz hem dış kullanım için hem de ev/ofis kullanımında kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Elektronik Program Rehberi , Otomatik TV Kanalı Arama ve kayıt özelliklerine de sahip olan cihaz, Android’li telefon ve tabletlerle uyumlu şekilde çalışıyor. Televizyon yayınlarının izlenilebilmesi için en az 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciye ve Android 4.0.3 ve üzeri işletim sistemi yüklü bir telefona ihtiyaç duyuluyor. Şu anda Avustralya’da yaklaşık 50 Avustralya dolarından (yaklaşık 40 dolar) piyasaya sürülen D-Link DWM-T100’ün kısa bir süre içerisinde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.