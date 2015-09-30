iOS 9’da pil ömrünü uzatmak için neler yapılmalı?

iOS 9’a yeni eklenen bazı özellikler ile pil ömrünü artırmak için yapabilecek çok şey var. Maalesef her ipucunda telefonun bir özelliğinden daha vazgeçmek gerekiyor. Ancak gerçekten ihtiyaç duyabilecek anlarda bu özellikleri kullanmak pil ömrünün uzaması açısından oldukça işinize yarayacak.

CNN Türk’te yer alan ipuçları sayesinde pil ömrünüzü artırabilirsiniz. İşte öneriler:

1-Pil ömrünüzü analiz edin! iOS 9 ile birlikte pil ömrünüzün detaylı kullanım istatistiklerini görebilirsiniz. Hangi uygulamanın arkaplanda ne kadar çalıştığını görerek, ihtiyaç duymadığınız uygulamaları silebilirsiniz.

Ayarlar > Pil > Pil Kullanımı

2- Düşük Güç Modu’nu aktifleştirin. Genel kullanımda bile Düşük Güç Modu’nu aktifleştirerek, pil ömrünüzü en alt düzeye indirebilirsiniz.

Ayarlar > Pil > Düşük Güç Modu

3- Konum servislerini kapatın. İhtiyaç duymadığınızda konum servislerini kapatarak pil ömrünüzden ciddi anlamda tasarruf edebilirsiniz.

Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri

4- Bluetooth’u kapatın. Bir şekilde açıp, o şekilde unuttuğunuz Bluetooth, pil ömrünüzün en önemli düşmanlarından biridir.

Ayarlar > Bluetooth

5- Araçları kullanmayın. iOS 8 ile gelen ve hala desteği devam eden Araçlar (Widget), bildirim merkezinizde sistem kaynaklarını kullanarak pili tüketen etkenlerden biridir.

Bildirim Merkezi > Düzenle

6- Arkaplanda uygulama yenilemeyin. Uygulamaların arkaplanda sürekli kendini yenilemesi hem pilinizi hem de internet paketinizi bitirir.

Ayarlar > Genel > Arkaplanda Uygulama Yenile

7- Hareketi azaltın! iOS arayüzünde yer alan animasyonlar “Hareket” olarak adlandırılıyor. Hareketi azaltarak sistem kaynaklarından dolayısıyla pil kullanımından tasarruf edebilirsiniz.

Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Hareketi Azalt

8- Otomatik indirmeleri kapatın. Uygulamaların yeni versiyonları çıktığında bunların otomatik olarak indirilmesi sizi zor durumda bırakabilir. Piliniz kısa süre içerisinde bitebilir. Bu yüzden otomatik uygulama güncelleme özelliğini kapatmanız gerek.

Ayarlar > App Store / iTunes Store > Otomatik İndirmeler

9- Parlaklığı kısın. Parlaklık, yine pil ömrünün önemli düşmanlarından biridir. Eğer sürekli parlaklığı değiştirmekle uğraşmak istemiyorsanız, otomatik parlaklıktan faydalanabilirsiniz.

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Otomatik Parlaklık

10- Perspektif duvar kağıtlarını kullanmayın. Duvar kağıtlarına verilen perspektif efekti ufak da olsa pil ömrünüzü kısaltan etkenlerden birisidir. Perspektif özelliğini aktifleştirmeden, Hareketsiz seçeneğini kullanmasınız.

Ayarlar > Duvar Kağıdı > Hareketsiz

11- 3D Touch’ı kapatın. Sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ta bulunan 3D Touch özelliğini kapatabiliyorsunuz. Bu özelliği kapatmak pil ömrünüzü artıracaktır.

Ayarlar >Erişilebilirlik > 3D Touch

12- iCloud’u kapatın! iCloud, Apple’ın bulut depolama çözümü ve sürekli olarak telefonu yedekliyor. Bu özelliği kapatarak veya gerektiği zamanlarda açarak pil ömrünüzü artırabilirsiniz.

Ayarlar > iCloud