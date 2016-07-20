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Bilim / Teknoloji

iOS 9.3.3 güncellemesi yayınlandı; hangi telefonlar yükleyebilecek?

iOS 9.3.3 güncellemesi dün itibariyle kullanıcıların cihazlarında görülmeye başladı

20 Temmuz 2016 20:39

iOS 9.3.3 güncellemesi ile hata düzeltmelerinin yanısıra, performans geliştirmeleri yer alıyor. Apple'ın iOS cihazları için bir süredir beta sürecine devam ettiği iOS 9.3.3 güncellemesi, dün itibariyle indirmeye sunuldu.

iOS 9.3.3 güncellemesini Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümünden telefonlarınıza veya tabletlerinize yükleyebilirsiniz. Güncelleme yapmadan önce iTunes veya iCloud üzerinden cihazınızı yedeklemenizde fayda var.

 

Hangi telefonlar yükleyebilecek? 

 

iOS 9.3.3 güncellemesi; iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 5'te kullanılabilir durumda.

 

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