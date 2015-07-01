iOS 8.4 çıktı, işte gelen yenilikler

iOS 8.4 güncellemesi iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s ve iOS 8 destekleyen iPad, iPod modelleri için yayınlandı. iPhone 6 için yayınlanan iOS 8.4 güncellemesi 218 MB boyutunda. Farklı cihazlarda güncellemenin boyutu da değişmekte.
iOS 8.4 güncelleştirmesinin en önemli özelliği Apple Music ile ilgili. Apple’ın Spotify gibi çevrimiçi müzik servislerine rakip olabilecek yeni servisi ilk olarak iOS 8.4 sürümünde karşımıza çıkacak.
İşte iOS 8.4 güncellemesinin tüm detayları:
Apple Music
Apple Music kataloğundaki milyonlarca parçayı çalıp çevrimdışı olarak tutabiliyorsunuz
Üyeler, uzmanlar tarafından elle seçilmiş liste ve albüm önerilerini görebilir
En yeni ve harika müzikleri doğrudan editörlerden öğrenilebiliyor
Radyo: Beats 1’de söyleşi ve özel radyo şovları dinleyin, kendi istasyonunuzu yaratın
Takip ettiğiniz sanatçıların paylaştığı düşünceleri, fotoğrafları, müzikleri ve videoları görün, sohbete katılın
Apple Music parçalarınızın ve listelerinizin tümünü tek bir yerden çalın
Tamamen yeniden tasarlanmış müzik çalar
Favori müziklerinizi satın alabileceğiniz hâlâ en iyi yer
iBooks
iBooks’un içinden sesli kitapları tarayın, dinleyin ve indirin
Özellikle sesli kitaplar için tasarlanmış yepyeni Şu An Çalınan özelliğinin keyfini çıkarın
iBooks için Hazırlanan kitaplar artık iPad’e ek olarak iPhone’da da çalışır
Bir serideki kitapları doğrudan arşivinizden bulun ve ön siparişini verin
iBooks Author ile oluşturulmuş kitaplarda araç takımları, sözlükçe ve dolaşma erişilebilirliğini iyileştirir
Çince için yeni saptanmış font
Arşivinizde Otomatik Gece Modu’nu kapatmak için yeni ayar
Satın Alınanları Gizle özelliğinin çalışmasını engelleyen sorun çözüldü
Kitapları iCloud’dan indirmeyi engelleyen sorun çözüldü
Diğer iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
Bir dizi Unicode karakterin alınmasının aygıtın yeniden başlamasına neden olmasıyla ilgili bir sorunu düzeltildi
GPS aksesuarlarının konum verileri sağlamasını engelleyen bir sorunu düzeltildi
Silinen Apple Watch uygulamalarının yeniden yüklenmesiyle ilgili bir sorunu düzeltildi