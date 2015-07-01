iOS 8.4 çıktı, işte gelen yenilikler

iOS 8.4 güncellemesi iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s ve iOS 8 destekleyen iPad, iPod modelleri için yayınlandı. iPhone 6 için yayınlanan iOS 8.4 güncellemesi 218 MB boyutunda. Farklı cihazlarda güncellemenin boyutu da değişmekte.

iOS 8.4 güncelleştirmesinin en önemli özelliği Apple Music ile ilgili. Apple’ın Spotify gibi çevrimiçi müzik servislerine rakip olabilecek yeni servisi ilk olarak iOS 8.4 sürümünde karşımıza çıkacak.

İşte iOS 8.4 güncellemesinin tüm detayları:



Apple Music

Apple Music kataloğundaki milyonlarca parçayı çalıp çevrimdışı olarak tutabiliyorsunuz

Üyeler, uzmanlar tarafından elle seçilmiş liste ve albüm önerilerini görebilir

En yeni ve harika müzikleri doğrudan editörlerden öğrenilebiliyor

Radyo: Beats 1’de söyleşi ve özel radyo şovları dinleyin, kendi istasyonunuzu yaratın

Takip ettiğiniz sanatçıların paylaştığı düşünceleri, fotoğrafları, müzikleri ve videoları görün, sohbete katılın

Apple Music parçalarınızın ve listelerinizin tümünü tek bir yerden çalın

Tamamen yeniden tasarlanmış müzik çalar

Favori müziklerinizi satın alabileceğiniz hâlâ en iyi yer

iBooks

iBooks’un içinden sesli kitapları tarayın, dinleyin ve indirin

Özellikle sesli kitaplar için tasarlanmış yepyeni Şu An Çalınan özelliğinin keyfini çıkarın

iBooks için Hazırlanan kitaplar artık iPad’e ek olarak iPhone’da da çalışır

Bir serideki kitapları doğrudan arşivinizden bulun ve ön siparişini verin

iBooks Author ile oluşturulmuş kitaplarda araç takımları, sözlükçe ve dolaşma erişilebilirliğini iyileştirir

Çince için yeni saptanmış font

Arşivinizde Otomatik Gece Modu’nu kapatmak için yeni ayar

Satın Alınanları Gizle özelliğinin çalışmasını engelleyen sorun çözüldü

Kitapları iCloud’dan indirmeyi engelleyen sorun çözüldü

Diğer iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

Bir dizi Unicode karakterin alınmasının aygıtın yeniden başlamasına neden olmasıyla ilgili bir sorunu düzeltildi

GPS aksesuarlarının konum verileri sağlamasını engelleyen bir sorunu düzeltildi

Silinen Apple Watch uygulamalarının yeniden yüklenmesiyle ilgili bir sorunu düzeltildi