iOS 8.1.1 kullanıma sunuldu

Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sisteminin 8.1.1 güncellemesi kullanıma sunuldu. Yeni güncelleme iOS 8'de performans sorunu yaşayan iPhone 4S ve iPad 2 kullanıcılarını problemlerini çözmeyi amaçlıyor.

Mobil işletim sistemini düzenli olarak güncelleyen Apple, iOS 8.1.1 sürümünü kullanıma sundu. Firmanın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü iOS 8 sürümü eski iPhone modeli olan 4S ve iPad 2'de bazı performans sorunları meydana getirmişti. Zaman zaman cihazların yavaşlaması ve kilitlenmesine kadar varan bu soruna yeni sürümle beraber çözüm getiriliyor.

Ücretsiz olarak yüklenebilen yeni sürüm özellikle iPhone 4S ve iPad 2'nin sorunlarını performans çözüyor. Yine de bu güncelleme kullanıcıların bütün performans sorunlarına tam olarak çare olabileceği düşünülmüyor. Zira oldukça eski bir model olan iPhone 4S ve iPad 2'nin yeni nesil işletim sistemine tam olarak uyum sağlaması biraz zor görünüyor. Güncelleme telefon/tablet üzerinden ya da bilgisayar yardımı ile iTunes ile yapılabiliyor.

OS X güncellemesi de geldi

Apple iOS 8.1.1'e ek olarak bilgisayarlarında kullandığı Yosemite kodlu işletim sisteminin 10.10.1 güncellemesini de yayınladı. Yeni güncellemenin işletim sisteminde zaman zaman yaşanan Wi-Fi bağlantı sorununu gidermesi bekleniyor.