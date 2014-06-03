iOS 8, Apple ve WhatsApp'ı karşı karşıya getirdi

Apple'ın WWDC 14 etkinliğinde yeni işletim sistemi iOS8 ile birlikte tanıttığı yeni özellikler büyük tartışma yarattı. Apple ile WhatsApp karşı karşıya geldi. iOS 8 ile entegre olan ve öne çıkan özellikleri arasında sesli ve görüntülü mesaj gönderme, grup mesajlarına isim verme, grup mesajlarında gelen bildirimleri engelleme, iCloud Drive gibi özelliklerle WhatsApp ve Dropbox'ta olan özellikler dikkat çekti.

Tweet ile tepki geldi

Buna ilk tepki de WhatsApp CEO'sundan geldi. WhatsApp CEO'su Jan Koum Apple'ın kendi işletim sistemine entegre olan bu özellikleri açıklamasına Twitter'dan 'anlamlı' tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabına "Apple'ın WhatsApp'ın bazı özelliklerini "ödünç alıp" iMessage'a koyması beni memnun etti" yazdı. Koum'un bu tweeti #innovation etkietiyle yazması da dikkat çekti.

Benzer özellikler

Apple kullanıcıları iMessage ile birlikte ses görüntü ve konum paylaşımı yapabilirken aynı zamanda grup mesajlarında da 'rahatsız edilmeme' özelliğini kullanabilecek. Bu özellikler WhatsApp'ta bir süredir bulunuyordu.