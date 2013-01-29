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Bilim / Teknoloji

İOS 6.1 güncellemesi yayınlandı

İOS işletim sistemi iOS 6.1 güncellemesini bugün itibariyle yayınlandı

29 Ocak 2013 13:01

iOS işletim sistemini kullanan iPhone ve iPad kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri iOS 6.1 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı ve Türkiye’deki kullanıcılar için de indirilebilir kılındı.

Temel olarak var olan ve tespit edilen hataların giderilmesinin amaçlandığı iOS yazılım güncellemesi 86.7 MB’lık bir boyuta sahip. Güncelleme söz konusu iyileştirme çalışmalarının yanı sıra 4G yani LTE ve iTunes konularına dair yenilikleri de kapsıyor.

Her ne kadar Türkiye’de hayata geçen bir LTE yani 4G bağlantı teknolojisi henüz bulunmasa da uygulama ile birlikte LTE desteğinin sağlandığı operatör sayısının ciddi oradan artırıldığını belirtelim. Diğer yandan iTunes Match aboneleri bu güncellemenin ardından iCloud üzerinde yer alana parçaları tek tek indirme seçeneğine kavuşacaklar.

 

iOS 6.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

 

iOS 6.1 sürümü için yazılımınızı güncellemek istiyorsanız, Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz yeterli.

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