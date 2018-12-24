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Dünya

IOS 12.1.2 güncellemesi hücresel veri kesintilerine neden oldu

Özge Düzgün, (DHA) - Apple’ın iPhone'larda iOS 12

24 Aralık 2018 13:25

Özge Düzgün, (DHA) - Apple’ın iPhone\'larda iOS 12.1.2 güncellemesinin birçok kullanıcıda hücresel veri kesintilerine neden olduğu bildirildi. Twitter\'da çok sayıda kullanıcı, iOS güncellemesinin, hücresel veri bağlantısında sıkıntı yarattığından şikâyet etti. Haberi ilk olarak Forbes duyurdu. Twitter\'da, kullanıcıların iPhone\'larını  iOS\'un en son sürümüne güncelledikten sonra hücresel veriye bağlanamadığı konusunda bir çok şikâyet var. Servis yok uyarısını gören kullanıcılar Apple’ı Twitter’dan soru yağmuruna tuttu. Apple, Support Twitter hesabından şikâyetlerini dile getiren kullanıcılara telefonlarını kapatıp açmalarını veya veri bağlantısını sıfırlamalarını öneriyor. 

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