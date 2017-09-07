iOS 11 zekâsı size sizden iyi bakacak

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 11 ile yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileriyle iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. Apple’ın New York’taki evinde yeni teknolojilerle geliştirilen uygulamalar, hastalıkları tanıyor ve buna göre uyarılarda bulunuyor.

Hayaatımıza giren cihazlar, her geçen gün daha akıllı hale geliyor. Kullanıcıların alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre kararlar veriyor. Elimizde tuttuğumuz akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok cihazda yapılan yeniliklerin kaynağı ise yapay zekâ (artificial intelligence) ve makine öğrenimi (machine learning) teknolojileri.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, yeni işletim sistemi iOS 11’i sunmaya hazırlanan Apple, kullanıcılarının yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinden daha fazla yararlanmasını sağlıyor.

Hastalığı tahmin ediyor

Apple’ın makine öğrenimi konusunda dikkat çeken çalışmalarının başında ‘Core ML’ adındaki platformu bulunuyor. Bu platform, geliştirilen uygulamalarda, görsel ve dil gibi içeriklerin tahmin edilmesini, öğrenilmesini ve daha akıllı hale getirilmesini sağlıyor.

Örneğin; ‘Lose It!’ adındaki bir diyet programı uygulaması, kullanıcıların fotoğrafını çektikleri yiyecekleri tanıyor. Buna göre kalori, lif ve şeker gibi besin değerlerini dikkate alarak kullanıcılara bir yeme-içme programı hazırlıyor. ‘VisualDx’ adındaki uygulama ise kullanıcıların ciltlerinde oluşan leke veya yaralardan hastalıklarının ne olduğunu tahmin ediyor.

Hatta daha önce çektiğiniz fotoğraflarda böyle bir şüphe varsa kullanıcılara bildirimlerle uyarı gönderiyor. Core ML platformunun en önemli özelliği ise güvenlik. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcıların uygulamalar üzerinden kullandıkları görsel veya dil tabanlı içerikler, sunucular yerine cihazlarda işleniyor.

Daha bizden biri olacak

Haftada 2 milyardan fazla soruya yanıt veren Apple’ın sesli asistanı Siri’de de artık daha fazla yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri kullanılmaya başlanıyor. Kullanıcıların sordukları sorulara göre ilgi alanlarını keşfeden yeni nesil Siri, buna göre cevap seçeneklerini arttırıyor.

Böylelikle Apple’ın asistanı kullanıcılara daha doğal ve anlamlı cevaplar verebilme yeteneğine sahip oluyor. Ayrıca Siri, daha kişisel deneyimler sunmak için aygıt içi öğrenme özelliğini kullanarak, öneriler sunuyor. iOS ve akıllı saat Apple Watch modellerinde kullanılan bu özellik, kullanıcıların uygulamalar arasında gezinmeden aradıklarını bulmaya yardımcı oluyor.

Arttırılmış gerçekliğe geçiyor

Önemli bir teknoloji trendi olan arttırılmış gerçeklik (augmented reality - AR) Apple’ın yeni marifetlerinden biri olacak. ‘AR Kit’ adındaki platformla yazılımcı ve geliştiricilerin üzerinde çalışmasını sağlayan şirket, yapay zekâlı görüntü tanıma teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Geliştirilen uygulamalarla iPad ve iPhone’ların kamerası kullanılarak ortam taratılıyor. Daha sonra bu gerçek alanın üzerine sanal öğeler yerleştiriliyor. Örneğin; satın almak istediğiniz bir koltuğu gerçek boyutlarıyla odanızda görmek istiyorsunuz.

AR Kit üzerinde görüntü tanıma teknolojisi odanızın gerçek boyutunu hesaplayabildiği için koltuğun odanızdaki yerini de doğru olarak ekrana getiriyor. Bunun başarılı bir örneğini şu anda İsveçli mobilya şirketi Ikea geliştirmiş durumda. Arttırılmış gerçekli teknolojili Ikea uygulaması üzerinden mobilya satın almak da mümkün olacak.

El yazısını buluyor

Makine öğrenimi konusunda geliştirmelerin yapıldığı diğer bir cihaz ise iPad’ler. Notlar uygulamasıyla kullanıcıların el yazısıyla yazdıklarını tanıyan iOS 11 işletim sistem iPad’ler, el yazısıyla alınan metinlerde arama yapabilmenizi de sağlıyor.