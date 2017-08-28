iOS 11 ne zaman kullanıma girecek?

Apple'a yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iOS 11 22 Eylül'de kullanıma girecek. Apple'ın yeni iOS sürümü ile iPhone kullanıcılarının belki de en çok canını sıkan sorun ortadan kalkacak. Peki iOS 11 ile neler değişecek?

Geçen yıl Yeni iOS sürümünü iPhone 7 lansmanından 3 gün önce tanıtan Apple'ın iOS 11'i tanıtacağı tarih hala resmiyet kazanmış değil.



NTV'nin haberine göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iOS 11 22 Eylül'de kullanıma girecek. Peki iOS 11 hangi iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilecek?

İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.

iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.

Kontrol merkezi iOS 11 ile birlikte artık tek sayfada toplanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 11 pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazanacak bir düzeltmeye ev sahipliği yapacak.

Yeni iOS ile Siri artık çeviri özelliğine de kavuşacak. Siri ile, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabilecek.

iPhone'unuz ile bir kafede veya başka bir yerde ücretsiz wi-fi'ya bağlandığınızda telefonunuz daha sonra burada internete bağlanmak için sizden onay almadan bu işlemi otomatik gerçekleştiriyor.

Ancak kullanıcıları her seferinde şifre girmekten kurtaran bu özelliğin bir de bedeli var: sinyallerin çok düşük olduğu yerlerde bile wi-fi'ya bağlanarak kullanıcıların internet hızını düşürmek.

Görünen o ki "iPhone'un en nefret edilen özelliği" olarak da anılan bu durum için Apple harekete geçti.

iOS 11'in beta'sında yer alan özellik sinyallerin düşük olması durumunda otomatik bağlanma özelliğini devre dışı bırakacak.

İlk betasını geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad'lere gelecek diğer yenilikler ise şöyle...

iOS 11 ile kullanıclar mesajlaşırken birbirlerine Apple Pay üzerinden para yollayabilecekler.

iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları iMessage uygulamasındaki mesajları artık bulut üzerinden saklayabilecekler.