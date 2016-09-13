iOS 10'un özellikleri neler?

Apple’ın şimdiye kadarki en büyük sürümü olan iOS 10 bu akşamdan itibaren kullanıcılarla buluştu. Güncellemede güncellemesi ile hata düzeltmelerinin yanısıra, performans geliştirmeleri yer alıyor.

Güncellemeyle ilgili olarak Apple'ın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

iOS 10 ile sevdiğiniz her şey şimdi çok daha iyi olacak. Mesajlar ile kendinizi yepyeni biçimlerde ifade edebilme imkânı, görsel açıdan daha etkileyici bir tasarım dikkatlerden kaçmıyor. Fotoğraflar ile anılarınızı bambaşka bir biçimde yeniden canlandırma ve Siri’nin gücünden her zamankinden daha fazla uygulamada yararlanma imkânı sunuyor.

Kendi el yazınızla bir mesaj gönderin. Arkadaşlarınız el yazınızın tıpkı bir kağıda yazılıyormuş gibi göründüğü bir animasyon izlesinler. Mesaj balonlarınızın görünümünü değiştirin. İster vurgulayarak isterseniz yüksek sesle söyleyin. Dilerseniz fısıldayın.

Gizli bir mesaj veya fotoğraf gönderin, kaydırma hareketiyle içeriği ortaya çıkarın. Tüm ekranı kaplayan animasyonlarla “Doğum Günün Kutlu Olsun!” veya “Tebrikler!” gibi kutlama mesajları gönderin.

Ne düşündüğünüzü göstermek için sadece bir dokunuşla altı hızlı yanıttan birini gönderin. Kişisel bir dokunuş ekleyin.

Ateş topları, kalp atışları, çizimler ve çok daha fazlasını gönderin. Dilerseniz videoların üzerine çizim bile yapabilirsiniz.

Mesaj balonlarının üzerine yapıştırın, bir fotoğrafı süsleyin veya başka bir çıkartmanın üstüne yerleştirin. Çıkartmalar, yeni bir özellik olan iMessage için App Store’da.

Dokunun, kelimeler emoji’lere dönüşsün. Sözcükleri emoji’lerle değiştirin. Hem de basit bir dokunuşla. Çok smiley bir özellik.

İçerik oluşturmak ve paylaşmak, ödeme yapmak ve çok daha fazlası için sevdiğiniz uygulamalara kolayca erişin. Hem de Mesajlar’dan çıkmak zorunda kalmadan.

Akıllı şehir rehberi şimdi daha da akıllı. Harita, gidebileceğiniz yerlere ve en hızlı ulaşım yollarına ilişkin proaktif öneriler sunuyor.

Üstelik şimdi müzik dinlerken şarkı sözlerini de görüntüleyebiliyorsunuz.Yepyeni Ev uygulamasıyla ışıkları yakın, kapıların kilidini açın ve hatta panjurlarınızı kaldırın. Dilerseniz tüm bunları aynı anda yapın.

İhtiyacınız olan bilgilere hızla göz atmak için Takvim, Hava Durumu ve Borsa gibi uygulamalarda 3D Touch özelliğini kullanın.

iPhone’unuzu kaldırın, uyansın. iPhone’unuzu uyandırmak için onu kaldırmanız yeter. Bildirimleriniz okunmaya hazır halde sizi bekler.

Fotoğrafları ve videoları bir dokunuşla görüntülemenizi veya mesajları doğrudan yanıtlamanızı sağlayan zengin bildirimlerle tanışın.

Fotoğraflarınızı, içlerinde yer alan kişilere ya da plaj, futbol maçı veya köpek yavrusu gibi öğelere göre arayabilirsiniz.

Fotoğraflar uygulaması, hafta sonu gezisi veya bebeğinizin ilk doğum günü gibi değerli anılarınızı yeniden keşfetmenize yardımcı olur. Hatta o değerli anılarınızı harika filmlere dönüştürür.

Bilgiler güvende

Gizliliğiniz her zaman önce gelir. İşte bu yüzden iOS 10, fotoğraflardaki kişileri, nesneleri ve manzaraları belirlemek veya QuickType önerilerini iyileştirmek için aygıt üzerindeki akıllı teknolojilerden yararlanır.

Hassas verilerinizi Siri ve Harita gibi hizmetler için Apple ile paylaştığınızda, söz konusu veriler her zaman şifrelenir ve asla kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

iOS 10 SDK, yeni uygulama kategorileri ve özellikler geliştirme olanağı sunan yeni API’lar ve servisler içeriyor.

Uygulamalar daha ilgi çekici işlevler sunmak için şimdi Mesajlar, Siri ve Harita’ya kadar genişletilebiliyor.

Kullanıcıların merak ettiği konulardan biri ise iOS 10 kaç GB olacak sorusunun yanıtı. Bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak bilinen bir şey var ki o dauygulama önbellekleri silinebilecek. Böylelikle uygulama şişmesi sona erecek.

iOS 10 nasıl yüklenir?



iOS 10 yayınlandığı zaman; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iPhone ve iPad cihazlarınızı güncelleyebilirsiniz.

iTunes üzerinden güncellemek için ise iPhone ve iPad’inizi PC’ye bağlamanız ve güncellemeleri denetle demeniz yeterli olacaktır.

Güncelleme alacak telefonlar

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6s Plus

iPad Air

iPad Air 2

iPad 1

iPad 2

iPad 3

iPad 4

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPod touch 6