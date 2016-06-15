iOS 10'un özellikleri neler?

Apple‘ın mobil işletim sistemi iOS’in gelecek sürümü iOS 10’un yenilikleri, WWDC 2016’da açıklandı. Apple, iOS’in en büyük sürümü olarak nitelendirdiği iOS’in 10 yeni özelliği üzerinde durdu.

Kilit Ekranı yepyeni bir tasarıma kavuşuyor. Yenilenen kilit ekranında bildirimler daha zengin şekilde gösterilecek, 3D Touch ile kullanımı genişletilecek. Ayrıca uygulamalarla hızlı etkileşim de sağlanacak. 3D Touch’ı kullanarak kilit ekranındaki bildirimleri genişletmek, detayları görmek mümkün olacak. Bundan da fazlası, bildirimler üzerinden çeşitli aksiyonları gerçekleştirmek, örneğin gelen mesajı cevaplamak veya bir takvim bildirimini kabul etmek ya da reddetmek mümkün olacak. Yeni sürümle birlikte kilit ekranı daha basit ve kullanışlı hâle gelecek. “Uyandırmak için kaldır” olarak adlandırabileceğimiz özellik sayesinde telefonu kaldırıp gözünüzün önüne getirdiğiniz anda kilit ekranı açılacak, size bildirimleri veya son güncellemeleri anında gösterecek.

Denetim Merkezi de daha basit hâle getiriliyor, ses için özel bir panel getiriliyor. Buradan ses çıkışının hangi kanal üzerinden gerçekleştirileceği de seçilebiliyor. Ayrıca Denetim Merkezi içindeki görsel unsurların görünüşlerinde de birtakım düzenlemeler yapılmışa benziyor.

3D Touch için ana ekranda yeni özellikler geliyor. Uygulama bileşenleri sayesinde uygulamaları açmadan bazı işlevleri yerine getirmek mümkün olacak. Örneğin ESPN uygulamasını açmadan en son maç skorlarını almak, video görüntülerine ulaşmak mümkün oluyor.

Apple Siri‘yi de geliştiricilere açıyor. Bundan böyle üçüncü taraf uygulamalara ait bazı işlevleri de Siri üzerinden gerçekleştirmek mümkün olacak. Örneğin WeChat üzerinden mesaj gönderme işini Siri aracılığıyla komutlarla gerçekleştirebileceksiniz. Slack, WeChat, WhatsApp, Uber, Runtastic, Runkeeper, MapMyRun ve Skype gibi uygulamalar Siri desteğini sunacak ilk uygulamalar arasında sıralanıyor.

Siri iOS 10 ile birlikte daha fazla bağlamsal farkındalık kazanacak. Kullanıcıların mevcut konumlarına, iletişim bilgilerine, takvim uygunluk durumlarına, en sona adreslerine ve daha birçok veriye göre akıllı tavsiyelerde bulunacak. Bu, Siri’yi giderek daha fazla şekilde bir yapay zeka aygıtına dönüştürecek.

Fotoğraflar uygulaması Apple’ın derin öğrenme algoritmalarından en fazla yararlandığı alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yenilenen uygulama nesne ve sahne algılaması yaparak daha güçlü arama ve fotoğraf düzenleme imkanı sunuyor. Telefon, fotoğrafları belirli bir konuma veya olaya göre bir araya toplayabiliyor; gezilerin, geçen haftasonu veya geçen yıl çekilen fotoğrafların hepsi farklı başlıklarda toplanabiliyor. Fotoğraflar içinde yer alacak Anılar şeklinde yeni bir sekme sayesinde düzenleniş fotoğrafları kişiler, konum bilgisi ve ilgili anılarla birlikte görmek mümkün oluyor.

Apple Haritalar uygulaması da iOS 10 ile birlikte yepyeni bir tasarım kazanıyor. Apple yöneticisi Eddy Cue, yeni sürümün daha proaktif olduğuna dikkat çekiyor. Siri ve Fotoğraflar gibi, tahmine dayalı birçok unsur Haritalar uygulamasına da ekleniyor. Haritalar yakınlardaki restoranlar için tavsiyeler sunacak, ayrıca navigasyon için de yepyeni bir görünüm geliyor. Yeni arayüz daha temiz görünüme sahip, aynı zamanda trafik bilgilerini de içeriyor. Eğer sürücünün önünde yoğun bir trafik varsa, Haritalar proaktif şekilde alternatif rota üretecek ve bunun ne kadar zaman kazandırdığını gösterecek. Apple CarPlay’in de bir parçası olan Haritalar, desteklenen otomobillerin kontrol panelinden sesli navigasyon özelliği sunacak. Haritalar da Siri gibi üçüncü taraf geliştiricilere açılıyor, geliştiriciler Haritalar için eklentiler yazabilecekler. Böylelikle Apple Haritalar üzerinden restoran rezervasyonu, Uber’den araç çağırma gibi işler gerçekleştirilebilecek.

Apple Music sıfırdan tasarlanan yeni bir tasarımla iOS 10’da kullanıcıların karşısına çıkacak. Apple yöneticisi Eddy Cue, yeni arayüz sayesinde müziğin merkeze oturtulduğuna dikkat çekiyor, ayrıca eski tasarımın biraz da karışık olduğunu kabul ediyor. Buna rağmen yeni tasarımda da Sizin İçin, Keşfet, Radyo gibi sekmeler altta yer almaya devam ediyor. Şarkı sözleri de Apple Music’in yeni özelliklerinin arasında bulunuyor.

Apple Haberler Apple Music gibi geçen yıl çıkmıştı ve iOS 10 ile birlikte kapsamlı bir güncelleme yapılıyor. Yepyeni bir tasarıma kavuşan Apple Haberler, görünüş açısından diğer uygulamalardaki tasarım değişikliklerine uyum gösteriyor, kalın ve büyük harfli başlıklar dikkat çekiyor. Apple Haritalar flaş haber bildirimleri ve abonelikler gibi yenilikler de kazanıyor.

Apple Home da yepyeni bir uygulama olarak iOS 10’da yerini alacak. Apple’ın HomeKit altyapısı üzerine inşa edilen bu uygulama evdeki tüm HomeKit destekli bağlı aksesuarları yönetme fırsatı verecek. Ayrıca HomeKit Apple’ın Denetim Merkezi birimine de entegre ediliyor, böylelikle iPhone’un kilit ekranından da hızlı şekilde erişilebilecek. Apple Watch da benzer şekilde dahili ev kontrol desteğine kavuşuyor.

Telefon uygulaması da iOS 10 ile birlikte evrimini sürdürüyor. iOS 10 ile birlikte sesli mesajların yazılı metinleri geliyor, böylelikle hangi mesajların geldiğini, onları dinlemek zorunda kalmadan görebileceksiniz. Buna ek olarak uygulama bilinmeyen bir arama geldiğinde bunun bir gereksiz arama olduğunu algılayabiliyor ve bunları etiketliyor.

Mesajlar da iOS’in en sık kullanılan uygulamalarından bir tanesi. iOS 10 ile birlikte gelecek yeni versiyonda zengin bağlantı özelliği ekleniyor. Böylelikle videoları doğrudan uygulama içinden oynatmak mümkün oluyor. Emojiler de mevcut hâlinden üç kat daha fazla büyüyor. Apple emojileştirilebilir kelimeler olarak nitelendirilebilecek bir özelliği getiriyor. Sadece tek bir tıklamayla bir kelimeyi otomatik olarak emojiye dönüştürmek mümkün oluyor. Ayrıca iOS 10 ile birlikte Mesajlar kullanıcının alçak veya yüksek sesle söylediklerini anlayacak, buna göre büyük veya küçük harflerle yazabilecek. Mesajlar uygulamasına balon efektleri de ekleniyor, bunlar mesajların görüntülenmesi sırasında kullanıcıların karşısına çıkacak hoş animasyonlar olacak. Apple Music de Mesajlar uygulamasına entegre ediliyor. Haritalar ve Siri gibi, Mesajlar da iMessage uygulamaları aracılığıyla geliştiricilerin erişimine açılıyor.

Bu arada bir de daha küçük çaplı güncellemeler mevcut. Live Photos şimdi dijital görüntü sabitleme sistemiyle birlikte çalıştırılabilecek ve görüntüler düzenlenebilecek. iPad’de Safari için yeni bir bölünmüş ekran seçeneği ekleniyor. RAW fotoğraf düzenleme yeteneği de gelecek sürümün özellikleri arasında bulunacak.

Apple, iOS 10 ile ilgili detayları açıklamayı bitirirken güvenliğe de vurgu yaptı. Tüm mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreleme özelliğinin varsayılan olarak kullanıldığının altını çizdi. Ayrıca derin öğrenme sisteminin doğrudan kullanıcının cihazında çalıştığını, bulut üzerinden herhangi bir kullanıcı profili yaratılmadığını da kaydetti.

iOS 10 bugün itibarıyla kayıtlı geliştiricilere sunulacak. Temmuz ayında da ilgilenen kullanıcılar için Public Beta yayınlanacak. Public Beta ile için beta.apple.com adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. iOS 10’un final sürümü de sonbaharda yayınlanacak.

iOS 10 hangi cihazlarda çalışacak?

iOS 10’u iPhone 5 ve daha yeni, altıncı nesil iPod touch, iPad mini 2 ve daha yeni, dördüncü nesil iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerinde çalıştırmak mümkün olacak. Bu arada Apple’ın web sitesindeki iOS 10 ön gösterim sayfasında beşinci nesil iPod touch ve birinci nesil iPad mini de desteklenen cihazlar arasında gösteriliyor. (teknoblog.com)