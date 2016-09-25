iOS 10.0.2 güncellemesi yayınlandı

Apple çok konuşulan ve sorun yaşanan iOS 10 sürümünden sonra şimdi de iOS 10.0.2 güncellemesini aktif yaptı.

Apple, iOS 10'daki sorunların yaması olarak da nitelendirilen yeni sürümü bugün itibari ile iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcılarının kullanımına sundu.

Güncellemede neler var?

iOS 10.0.2 ile birlikte, iPhone 7'ye kulaklık takıldığında ses denetimlerinin çalışmasını engelleyen sorun çözülüyor.

Nasıl yüklenir?

iOS 10.0.2 güncellemesini Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden veya iPhone/iPad'i iTunes'a bağlayıp güncellemeleri denetle seçeneğini kullanarak yükleyebilirsiniz.