iOS 10 ile 'Yatma Zamanı' geldi

iOS 10 ile beraber birçok yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Bunlardan birisi de hem uyku saatinizi hem de uyanma saatinizi aynı anda gösteren 'Yatma Zamanı' özelliği.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, sadece sabah uyanmanız için değil, akşam yatmanız için de bir alarm kuran 'yatma zamanı' seçtiğiniz uyuma ve uyanma saatlerine göre kaç saat uyuyacağınız konusunda bilgi veriyor.

Yatma zamanı özelliği nasıl kullanılır?

iOS 10'da bu özelliği devreye sokmak için saat uygulamasını açın.

Alt menüde üçüncü sırada yer alan 'Yatma Zamanı' seçeneğine tıklayın. Uygulama size sabah kaçta uyanacağınızı, hangi günler bu saatte uyandığınızı ve kaç saat uyumak istediğiniz soracak.

Bunları yanıtladıktan sonra alarm müziğinizi ve yatma zamanından kaç dakika önce uyarılmak istediğinizi seçiyorsunuz ve alarmınız tamamlanıyor.

Alarm bu ayarların ardından size akşam yatmanız gereken saatte ve sabahleyin uyanmanız gereken saatte çalıyor. Ayrıca uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olan uyku tarihi bölümü sayesinde uyku düzeninize ne kadar sadık kalabildiğinizi de görebiliyorsunuz.