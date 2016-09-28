T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iOS 10 ile 'Yatma Zamanı' geldi

Yeni uygulama ile uyku düzeninize ne kadar sadık kalabildiğinizi test edebileceksiniz

28 Eylül 2016 17:24

iOS 10 ile beraber birçok yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Bunlardan birisi de hem uyku saatinizi hem de uyanma saatinizi aynı anda gösteren 'Yatma Zamanı' özelliği.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, sadece sabah uyanmanız için değil, akşam yatmanız için de bir alarm kuran 'yatma zamanı' seçtiğiniz uyuma ve uyanma saatlerine göre kaç saat uyuyacağınız konusunda bilgi veriyor.

Yatma zamanı özelliği nasıl kullanılır?

 

iOS 10'da bu özelliği devreye sokmak için saat uygulamasını açın.

Alt menüde üçüncü sırada yer alan 'Yatma Zamanı' seçeneğine tıklayın. Uygulama size sabah kaçta uyanacağınızı, hangi günler bu saatte uyandığınızı ve kaç saat uyumak istediğiniz soracak.

Bunları yanıtladıktan sonra alarm müziğinizi ve yatma zamanından kaç dakika önce uyarılmak istediğinizi seçiyorsunuz ve alarmınız tamamlanıyor.

Alarm bu ayarların ardından size akşam yatmanız gereken saatte ve sabahleyin uyanmanız gereken saatte çalıyor. Ayrıca uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olan uyku tarihi bölümü sayesinde uyku düzeninize ne kadar sadık kalabildiğinizi de görebiliyorsunuz.

ETİKETLER

İOS 10Yatma Zamanıyeni güncellemeApple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24